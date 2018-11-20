Топ-6 продуктов способных спровоцировать диабет
Учёные-диетологи составили топ-6 продуктов, употребление которых может спровоцировать развитие диабета. Они убеждены, что сокращение употребления этих продуктов снизит риск развития опасного заболевания.
Первыми в списке названы мучные изделия. Это касается, правда, только изделий из рафинированной муки. Продукты из неё быстро проходят процесс переваривания, и это приводит к резкому увеличению количества сахара в крови. Диетологи рекомендуют вводить в рацион цельнозерновые продукты.
Следующий в списке специалистов - белый рис. В этом продукте содержится мало клетчатки и большое количество глюкозы, которая после употребления попадает в кровь. Поэтому рекомендуется его заменить красным или диким рисом. Ежедневное употребление в пищу колбасы вызывает дефицит инсулина и провоцирует риск возникновения диабета. Также попало в топ и молоко. Хотя этот продукт и считается полезным, но его насыщенность жирами способно спровоцировать инсулиновую недостаточность. Выпивать молоко больше одного стакана в день не рекомендовано.
Под запрет попали также сахаросодержащие продукты (газированные напитки, соки в пакетах, алкоголь) и традиционные сладости. Они повышают уровень глюкозы в крови. Но в умеренном количестве их употребление допустимо. Избыток же приводит к избыточному весу и повышает риск возникновения диабета.
Первыми в списке названы мучные изделия. Это касается, правда, только изделий из рафинированной муки. Продукты из неё быстро проходят процесс переваривания, и это приводит к резкому увеличению количества сахара в крови. Диетологи рекомендуют вводить в рацион цельнозерновые продукты.
Следующий в списке специалистов - белый рис. В этом продукте содержится мало клетчатки и большое количество глюкозы, которая после употребления попадает в кровь. Поэтому рекомендуется его заменить красным или диким рисом. Ежедневное употребление в пищу колбасы вызывает дефицит инсулина и провоцирует риск возникновения диабета. Также попало в топ и молоко. Хотя этот продукт и считается полезным, но его насыщенность жирами способно спровоцировать инсулиновую недостаточность. Выпивать молоко больше одного стакана в день не рекомендовано.
Под запрет попали также сахаросодержащие продукты (газированные напитки, соки в пакетах, алкоголь) и традиционные сладости. Они повышают уровень глюкозы в крови. Но в умеренном количестве их употребление допустимо. Избыток же приводит к избыточному весу и повышает риск возникновения диабета.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 05:00