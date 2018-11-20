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Астрономы открыли гигантского космического «головастика»

Астрономы, работающие на базе Тель-Авивского университета, после проведения нескольких исследований заявили, что нашли следы «испорченной галактики». Область имела форму «головастика».

Астрономы открыли гигантского космического «головастика»

По словам авторов исследования, звезды, находящиеся в скоплении, переходят к более массивным или же сразу попадают в межгалактическое пространство. Как считает доктор Ной Брош, полученные результаты помогут специалистам установить точную причину пропажи ряда космических объектов. Особенность данной области – возраст. Только хвост, имеющий форму головастика, имеет размерный показатель на уровне 500 тысяч световых лет.

Обнаруженная учеными галактика в 10 раз длиннее Млечного Пути. Объект расположен в 300 миллионах световых годах от Земли.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 03:00

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