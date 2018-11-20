Астрономы открыли гигантского космического «головастика»





По словам авторов исследования, звезды, находящиеся в скоплении, переходят к более массивным или же сразу попадают в межгалактическое пространство. Как считает доктор Ной Брош, полученные результаты помогут специалистам установить точную причину пропажи ряда космических объектов. Особенность данной области – возраст. Только хвост, имеющий форму головастика, имеет размерный показатель на уровне 500 тысяч световых лет.Обнаруженная учеными галактика в 10 раз длиннее Млечного Пути. Объект расположен в 300 миллионах световых годах от Земли.