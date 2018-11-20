Ювелир сделал копию раллийного Ford из серебра, золота и платины
Ювелир из Великобритании Рассел Лорд сделал копию раллийного Ford из серебра, золота и платины. Речь идет о модели Escort RS1800. Реплика по размеру чуть более 15 сантиметров.
Пока не называется ориентировочная стоимость коллекционного транспортного средства. На создание модели было потрачено порядка 70 тысяч фунтов стерлингов. Эта сумма эквивалентна 5,9 миллиона рублей. Работа у ювелира заняла 1300 часов.
Рассела Лорда на проект вдохновил его собственный сын. Именно он в ходе переезда нашел наполовину законченную модель, которую его отец начал делать 25 лет назад. Кузов был выполнен из серебра, петли капота и задний спойлер – из золота. Аналогичный материал применен и для радиаторной решетки. Головная оптика и поворотные указатели сделаны из бриллиантов и сапфиров оранжевого света. Из рубином выполнены задние фонари автомобиля.
Тормозные диски Ford Escort RS1800 сделаны из золота и серебра. Брызговики также стали золотыми, также их декорировали 630 черными бриллиантами. В салоне установлены гоночные кресла и с уникальными подголовниками и присутствует подвижный рычаг ручного тормоза. Последний выполнен из золота и платины. В деталях ювелир повторил подвеску, рулевую рейку, двигатель и стабилизаторы.
Пока не называется ориентировочная стоимость коллекционного транспортного средства. На создание модели было потрачено порядка 70 тысяч фунтов стерлингов. Эта сумма эквивалентна 5,9 миллиона рублей. Работа у ювелира заняла 1300 часов.
Рассела Лорда на проект вдохновил его собственный сын. Именно он в ходе переезда нашел наполовину законченную модель, которую его отец начал делать 25 лет назад. Кузов был выполнен из серебра, петли капота и задний спойлер – из золота. Аналогичный материал применен и для радиаторной решетки. Головная оптика и поворотные указатели сделаны из бриллиантов и сапфиров оранжевого света. Из рубином выполнены задние фонари автомобиля.
Тормозные диски Ford Escort RS1800 сделаны из золота и серебра. Брызговики также стали золотыми, также их декорировали 630 черными бриллиантами. В салоне установлены гоночные кресла и с уникальными подголовниками и присутствует подвижный рычаг ручного тормоза. Последний выполнен из золота и платины. В деталях ювелир повторил подвеску, рулевую рейку, двигатель и стабилизаторы.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 01:00