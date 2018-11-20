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Ювелир сделал копию раллийного Ford из серебра, золота и платины

Ювелир из Великобритании Рассел Лорд сделал копию раллийного Ford из серебра, золота и платины. Речь идет о модели Escort RS1800. Реплика по размеру чуть более 15 сантиметров.

Ювелир сделал копию раллийного Ford из серебра, золота и платины

Пока не называется ориентировочная стоимость коллекционного транспортного средства. На создание модели было потрачено порядка 70 тысяч фунтов стерлингов. Эта сумма эквивалентна 5,9 миллиона рублей. Работа у ювелира заняла 1300 часов.

Рассела Лорда на проект вдохновил его собственный сын. Именно он в ходе переезда нашел наполовину законченную модель, которую его отец начал делать 25 лет назад. Кузов был выполнен из серебра, петли капота и задний спойлер – из золота. Аналогичный материал применен и для радиаторной решетки. Головная оптика и поворотные указатели сделаны из бриллиантов и сапфиров оранжевого света. Из рубином выполнены задние фонари автомобиля.

Тормозные диски Ford Escort RS1800 сделаны из золота и серебра. Брызговики также стали золотыми, также их декорировали 630 черными бриллиантами. В салоне установлены гоночные кресла и с уникальными подголовниками и присутствует подвижный рычаг ручного тормоза. Последний выполнен из золота и платины. В деталях ювелир повторил подвеску, рулевую рейку, двигатель и стабилизаторы.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 01:00

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