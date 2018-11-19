Максим Галкин поделился секретом их с Пугачёвой семейного счастья





Супружеская жизнь Пугачёвой и Галкина длится уже около семнадцати лет. Артист рассказывает, что, несмотря на немалый семейный стаж, он всё так же любит Примадонну и всё так же готов прожить с ней всю оставшуюся жизнь. Максим уверен, что один из секретов их счастливой семейной жизни – не обращать внимания на возраст. Он любит Аллу Борисовну за её внутренние качества и абсолютную неповторимость. И разница между ними в 27 лет не имеет никакого значения.Пугачёва же иногда называет Галкина «старичком». Максим рассказывает, что бывает иногда не в меру занудным.Вместе они воспитывают своих двойняшек – Гарри и Лизу. Галкин говорит, что с рождением детей Алла Борисовна стала более строгой, но это не мешает их взаимоотношениям. И супруг каждую свободную минуту дарит своей любимой жене и детям.