АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Максим Галкин поделился секретом их с Пугачёвой семейного счастья

Муж Аллы Пугачёвой, артист Максим Галкин поделился со зрителями секретами их семейного счастья. Он заметил, что несмотря на большую разницу в возрасте, их брак ни разу не находился на грани распада.

Максим Галкин поделился секретом их с Пугачёвой семейного счастья

Супружеская жизнь Пугачёвой и Галкина длится уже около семнадцати лет. Артист рассказывает, что, несмотря на немалый семейный стаж, он всё так же любит Примадонну и всё так же готов прожить с ней всю оставшуюся жизнь. Максим уверен, что один из секретов их счастливой семейной жизни – не обращать внимания на возраст. Он любит Аллу Борисовну за её внутренние качества и абсолютную неповторимость. И разница между ними в 27 лет не имеет никакого значения.

Пугачёва же иногда называет Галкина «старичком». Максим рассказывает, что бывает иногда не в меру занудным.

Вместе они воспитывают своих двойняшек – Гарри и Лизу. Галкин говорит, что с рождением детей Алла Борисовна стала более строгой, но это не мешает их взаимоотношениям. И супруг каждую свободную минуту дарит своей любимой жене и детям.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бельгийская компания Colossus сделала крупнейший
Ксения Бородина обманом накрасила губы мужу
В Сети появились первые фото ультрабюджетного
Бывшая супруга Ивана Краско обвинила прессу во лжи
Эксклюзивное фото принца Чарльза с внуком Луи
Валерий Блюменкранц смешно перепел песню Ольги
Эксперты назвали приложения, которые опасно
Алена Водонаева сравнила проект «Дом-2» с
В Сети показали чехол для Nokia с пятью камерами
Фрацузский режиссер Жан-Люк Годар отказался
Максим Галкин поделился секретом их с Пугачёвой
Отказ от американского доллара для России может
Эксперты назвали самые доходные модели Ford на
В Тульской области 88-летняя пенсионерка очнулась
Любовь Успенская назвала себя страшненькой, но
В США Toyota Prius оснастили авиационной военной
Илья Яббаров выбыл из конкурса «Человек года»
Учёные назвали три признака недостатка витамина
Ростовскую пенсионерку подозревают в убийстве
Мария Максакова в откровенном интервью с Лерой
Рита Ора на премии Evening Standard Theatre
Уфолог обнаружил в кратере на Луне треугольной
Ольгу Бузову на концерт пришел поддержать ее
Анонсирован монитор бизнес-класса BenQ BL2381T из
Словакия разрывает отношения с российской военной
Новый паркетник Landwind E315 готовят к дебюту
Виктория Романец в Instagram рассказала о своем
В Китае собираются в седане Buick LaCrosse
Пьяные воришки-центурионы вывели из себя власти
Мобильное приложение для детей запустила
Просмотреть все новости