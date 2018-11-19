Учёные назвали три признака недостатка витамина B12 в организме
Учёными названы три признака недостатка витамина В12 в организме человека. Дефицит этого витамина довольно распространённая проблема в наше время, которая может нанести значительный вред здоровью.
Человеческий организм не может самостоятельно синтезировать кобаламин, поэтому недостаток витамина В12 может принести человеку проблемы со здоровьем. Кобаламин влияет на правильное функционирование нервной системы и играет важную роль в создании красных кровяных клеток. Из этого следует, что дефицит В12 может привести к анемии, что в свою очередь влечёт нарушение работы сердца и лёгких.
Недостаток витамина В12 в организме отражается на цвете кожи или роговицы глаза, они могут приобретать бледно-жёлтый оттенок. Такой эффект наблюдается, когда дефицит кобаламина вызывает нарушения в производстве эритроцитов.
Учёные считают, что безобидное на первый взгляд подёргивание века также вызвано недостатком витамина В12 в организме. Дефицит данного витамина может привести к снижению зрения или оптической невропатии. Ещё одной проблемой может стать затуманенность зрения.
Человеческий организм не может самостоятельно синтезировать кобаламин, поэтому недостаток витамина В12 может принести человеку проблемы со здоровьем. Кобаламин влияет на правильное функционирование нервной системы и играет важную роль в создании красных кровяных клеток. Из этого следует, что дефицит В12 может привести к анемии, что в свою очередь влечёт нарушение работы сердца и лёгких.
Недостаток витамина В12 в организме отражается на цвете кожи или роговицы глаза, они могут приобретать бледно-жёлтый оттенок. Такой эффект наблюдается, когда дефицит кобаламина вызывает нарушения в производстве эритроцитов.
Учёные считают, что безобидное на первый взгляд подёргивание века также вызвано недостатком витамина В12 в организме. Дефицит данного витамина может привести к снижению зрения или оптической невропатии. Ещё одной проблемой может стать затуманенность зрения.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:00