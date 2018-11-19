Учёные назвали три признака недостатка витамина B12 в организме





Человеческий организм не может самостоятельно синтезировать кобаламин, поэтому недостаток витамина В12 может принести человеку проблемы со здоровьем. Кобаламин влияет на правильное функционирование нервной системы и играет важную роль в создании красных кровяных клеток. Из этого следует, что дефицит В12 может привести к анемии, что в свою очередь влечёт нарушение работы сердца и лёгких.Недостаток витамина В12 в организме отражается на цвете кожи или роговицы глаза, они могут приобретать бледно-жёлтый оттенок. Такой эффект наблюдается, когда дефицит кобаламина вызывает нарушения в производстве эритроцитов.Учёные считают, что безобидное на первый взгляд подёргивание века также вызвано недостатком витамина В12 в организме. Дефицит данного витамина может привести к снижению зрения или оптической невропатии. Ещё одной проблемой может стать затуманенность зрения.