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Мобильное приложение для детей запустила авиакомпания «Россия»

Мобильное приложение дополненной реальности запустила авиакомпания "Россия" специально для юных пассажиров, сведения предоставил пресс-центр перевозчика.

"Доступное в App Store и Google Play приложение "оживляет" наклейки дорожных наборов", - сказано в сообщении.

Используемая технология Augmented Reality превращает наклейки в трехмерные объекты, которые можно разместить на школьных принадлежностях или предлагаемом игровом поле. Единственное условие - камера смартфона должна распознавать объект.
Мобильное приложение для детей запустила авиакомпания «Россия»

Авиакомпания стремится сделать перелеты незаметными и увлекательными для детей, которые не интересуются традиционной печатной продукцией, предлагаемой в самолетах. В результате персонажи привычных раскрасок и игр становятся "живыми".

Для "оживления" необходимо навести камеру смартфона на наклейку.

Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", является базовым перевозчиком аэропорта Пулково и официальным перевозчиком ФК "Зенит".



 
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Добавил: Роман Сегодня, 14:51

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