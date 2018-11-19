Мобильное приложение для детей запустила авиакомпания «Россия»





"Доступное в App Store и Google Play приложение "оживляет" наклейки дорожных наборов", - сказано в сообщении.Используемая технология Augmented Reality превращает наклейки в трехмерные объекты, которые можно разместить на школьных принадлежностях или предлагаемом игровом поле. Единственное условие - камера смартфона должна распознавать объект.Авиакомпания стремится сделать перелеты незаметными и увлекательными для детей, которые не интересуются традиционной печатной продукцией, предлагаемой в самолетах. В результате персонажи привычных раскрасок и игр становятся "живыми".Для "оживления" необходимо навести камеру смартфона на наклейку.Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", является базовым перевозчиком аэропорта Пулково и официальным перевозчиком ФК "Зенит".