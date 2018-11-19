В Чехии очевидцы зафиксировали в небе облака, похожие на НЛО





Дискообразные тучи, которые напоминают космические аппараты пришельцев, расположились очень близко к Земле. По словам уфолога Скотта Уоринга, данные облака могут являться «замаскированными» летающими объектами, при помощи которых гуманоиды ведут свои наблюдения, собирая сведения о землянах.Как утверждает специалист, видимость дискообразного облака пришельцы создали благодаря силовому полю. Такая «конспирация» позволяет инопланетянам проводить слежку, при этом оставаясь незамеченными для людей. Данный факт вызывает беспокойство у экспертов в сфере уфологии.