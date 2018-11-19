АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Ученые NASA создали концепт планетохода в виде паука

Инженеры космического агентства NASA разработали концепт инновационного планетохода в образе паука. По словам ученых, космический аппарат создается для исследования спутников газовых гигантов, где могут существовать подледные океаны с гипотетическими инопланетными организмами.

Ученые NASA создали концепт планетохода в виде паука

В создании концепта планетохода принимал участие искусственный интеллект. Он помог разработать уникальный дизайн, позволяющий значительно снизить массу «паука». Старшие модели планетоходов были намного тяжелее данного концепта, что создавало определенную трудность при отправке аппаратов на Марс и другие объекты Солнечной системы.

Новый планетоход будет состоять из трех частей, изготовленных из титана и алюминия. По задумке инженеров, в первом отсеке должны храниться исследовательские инструменты, второй отсек выступит в качестве корпуса планетохода, третий отсек будет отвечать за двигательные опоры — ноги «паука». Ширина планетохода составит 2,5 метра, высота — 1 метр. Первым объектом исследования для космического «паука» может стать спутник Сатурна — Энцелад.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, почему у вомбатов квадратный
Отец Анастасии Волочковой вернулся из пансионата
Климкин анонсировал новые поставки летального
Ольга Бузова не может нормально существовать без
Компания Yamaha презентовала новые «росомахи»
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
В Югре четыре человека провалились на снегоходе
ТОП-10 обеспеченных людей, ставших актерами
Энрике Иглесиас показал их с Анной Курниковой
В Доминикане во время медового месяца погибли
У Алианы Устиненко (Гобозовой) появился новый
Татьяна Васильева рассказала о конфликте
Ученые NASA создали концепт планетохода в виде
Эксперты рассказали об особенностях модных
Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений
Компания Xiaomi выпустила технологичный
Представлен гоночный кроссовер Lamborghini Urus
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева стала автором
В полный зал школьников Ольга Бузова вышла с
Мать Порошиной озвучила причину развода своей
Ученые РАН доказали существование древнего
Загадка левитирующих камней из индийской деревни
В Гватемале объявлена эвакуация из-за извержения
Александра Цекало застали с незнакомкой в
На авиасалоне BIAS король Бахрейна осмотрел
Дмитрий Тарасов цветами компенсировал Анастасии
Американский хоккеист назвал российских женщин
Итальянских вулканологов беспокоит супервулкан
Первый белорусский электромобиль оценён в миллион
Сестра Меган Маркл раскроет в своей книге все её
Просмотреть все новости