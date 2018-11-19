Ученые NASA создали концепт планетохода в виде паука





В создании концепта планетохода принимал участие искусственный интеллект. Он помог разработать уникальный дизайн, позволяющий значительно снизить массу «паука». Старшие модели планетоходов были намного тяжелее данного концепта, что создавало определенную трудность при отправке аппаратов на Марс и другие объекты Солнечной системы.Новый планетоход будет состоять из трех частей, изготовленных из титана и алюминия. По задумке инженеров, в первом отсеке должны храниться исследовательские инструменты, второй отсек выступит в качестве корпуса планетохода, третий отсек будет отвечать за двигательные опоры — ноги «паука». Ширина планетохода составит 2,5 метра, высота — 1 метр. Первым объектом исследования для космического «паука» может стать спутник Сатурна — Энцелад.