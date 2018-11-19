Татьяна Васильева рассказала о конфликте Гундаревой и Дорониной





Наталья Гундарева и Татьяна Доронина – великие артистки и известные личности. Наверное, и конфликт, вспыхнувший между ними много лет назад, был следствием их талантов и сильных характеров.Татьяна Васильева стала свидетелем ссоры именитых артисток за главенство в театре. Гундарева оказалась «сильнее» и Доронина с сожалением покинула любимый театр. Васильева рассказывает, что однажды видела, как в пылу ссоры Гундарева ударила Доронину по лицу. И после ухода Татьяны Васильевны стала настоящей «царицей» театра Маяковского. Васильева говорит, что две сильнейшие личности просто не могли находиться на одной сцене.Наталья Гундарева при жизни признавалась, что в карьере достигла желаемых высот, но всё равно не чувствует себя счастливой. Скорее всего, артистка говорила о женском счастье, ведь не смотря на три брака, она так и не познала радости материнства.