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Татьяна Васильева рассказала о конфликте Гундаревой и Дорониной

Актриса Татьяна Васильева рассказала о давнем конфликте между Натальей Гундаревой и Татьяной Дорониной. Результат «рукопашной драки» вынудил Доронину уйти из Театра им. Маяковского.

Татьяна Васильева рассказала о конфликте Гундаревой и Дорониной

Наталья Гундарева и Татьяна Доронина – великие артистки и известные личности. Наверное, и конфликт, вспыхнувший между ними много лет назад, был следствием их талантов и сильных характеров.

Татьяна Васильева стала свидетелем ссоры именитых артисток за главенство в театре. Гундарева оказалась «сильнее» и Доронина с сожалением покинула любимый театр. Васильева рассказывает, что однажды видела, как в пылу ссоры Гундарева ударила Доронину по лицу. И после ухода Татьяны Васильевны стала настоящей «царицей» театра Маяковского. Васильева говорит, что две сильнейшие личности просто не могли находиться на одной сцене.

Наталья Гундарева при жизни признавалась, что в карьере достигла желаемых высот, но всё равно не чувствует себя счастливой. Скорее всего, артистка говорила о женском счастье, ведь не смотря на три брака, она так и не познала радости материнства.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:30

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