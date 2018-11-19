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Компания Xiaomi выпустила технологичный вспениватель молока

Xiaomi продолжает радовать своих покупателей и разрабатывать различные бытовые устройства. Сейчас компания выпустила технологичный вспениватель молока под названием Milk Steamer.

Компания Xiaomi выпустила технологичный вспениватель молока

Двигатель Xiaomi Milk Steamer может вращаться со скоростью около 5 500 оборотов за 1 минуту. Новинка от китайской компании имеет 3 режима работы. Также сообщается, что максимальный объем молока для создания пенки не больше 150 миллилитров, а для нагрева можно залить около 250 миллилитров. Чаша вспенивателя молока изготовлена из нержавеющей стали AISI 316. Сообщается, что цена Xiaomi Milk Steamer составляет 43 доллара.

Устройства подобного типа также могут иметь название такие, как пенообразователь или капучинатор. Такие аппараты используют для быстрого вспенивания молока, делая из него густую пенку. Также они могут нагревать молоко для кофейных напитков.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:03

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