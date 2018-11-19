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Ученые РАН доказали существование древнего мифического континента

Ученые РАН доказали существование древнего мифического континента. Официальная наука признала, что в далеком прошлом на Земле существовала Арктида.

Ученые РАН доказали существование древнего мифического континента

Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН провели очередное исследование, которое позволяет определить положение литосферных блоков, а также их перемещение много лет назад. Выяснилось, что Арктида действительно существовала. Также специалисты доказали, что она формировалась дважды. Впервые литосферные блоки объединились несколько миллиардов лет назад. Тогда континент входила в состав Родинии. Около 750 миллионов лет назад Арктида полностью распалась.

Второй раз этот континент был сформирован около 250 миллионов лет назад и вошёл в состав нового Пангеи. Ученые выяснили, что во время образования Северного Ледовитого океана, после распада Арктиды, фрагменты были вновь перераспределены и сформировали арктический континентальный шельф.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:42

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