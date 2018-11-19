Ученые РАН доказали существование древнего мифического континента





Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН провели очередное исследование, которое позволяет определить положение литосферных блоков, а также их перемещение много лет назад. Выяснилось, что Арктида действительно существовала. Также специалисты доказали, что она формировалась дважды. Впервые литосферные блоки объединились несколько миллиардов лет назад. Тогда континент входила в состав Родинии. Около 750 миллионов лет назад Арктида полностью распалась.Второй раз этот континент был сформирован около 250 миллионов лет назад и вошёл в состав нового Пангеи. Ученые выяснили, что во время образования Северного Ледовитого океана, после распада Арктиды, фрагменты были вновь перераспределены и сформировали арктический континентальный шельф.