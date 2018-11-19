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Итальянских вулканологов беспокоит супервулкан Кампи Флегрей

Итальянские вулканологи обеспокоены тем, что супервулкан Кампи Флегрей начал проявлять активность. Кратер этого гиганта расположен напротив всемирно известного Везувия, который в своё время похоронил город Помпеи.

Итальянских вулканологов беспокоит супервулкан Кампи Флегрей

Последнее извержение Кампи Флегрея произошло в 1538 году, сейчас вулкан вступает в фазу наращивания своей активности. К сожалению, учёные не могут с точностью спрогнозировать, когда именно начнётся извержение того или иного вулкана. К примеру, даже Йеллоустоун может пугать человечество на протяжении многих десятилетий. Именно поэтому не стоит бояться супервулкана Кампи Флегрей, так как внешне он себя ещё не проявил, но внутри вулканологи уже заметили изменения. В то же время этот «огнедышащий монстр» может проснуться в любой момент.

Флегрейские поля расположены неподалёку от Неаполя, это крупнейший вулканический район во всём мире. Мощнейшее мегаизвержение здесь было зафиксировано 40 тысячелетий назад, после этого на планете наступила вулканическая зима. В 1538 извержение было не столь мощным, после него образовался шлаковый конус Монте-Нуово.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:40

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