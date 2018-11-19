Денис Лебедев тайно караулил Ольгу Бузову у Крокуса





Позже он удалил контент.Вчера Бузова устроила свой первый сольный концерт под названием "Принимай меня". Одним из гостей в "Крокус Сити Холл" должен был стать и Денис Лебедев, но в день выступления парень внезапно заявил, что на концерте не появится.В Instagram он сообщил, что раскрывать причин непосещения концерта не может. Пока подписчики думали, что остановить Дениса могла сама Ольга, бывший жених певицы поспешил такие мысли опровергнуть. Лебедев уточнил, что это "не до конца его решение".А в Stories позднее молодой человек опубликовал видео поездки на авто, где фолловеры заметили концертный зал, где должна выступать Ольга. Все уверены, что мужчина караулил Ольгу у зала и этим "спалился".Однако позже он всё-таки заметил свою оплошность и удалил компрометирующее видео, но поклонники успели сделать скриншоты. Возможно, Лебедев решил поддержать возлюбленную в важный день, но вдруг почему-то передумал.