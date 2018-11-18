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Названы характеристики однокристальной системы Snapdragon 7150

Эксперты назвали некоторые характеристики нового процессора Snapdragon 7150. Передовая однокристальная система от Qualcomm будет создаваться по 8-нанометровому техпроцессу.

Названы характеристики однокристальной системы Snapdragon 7150

Судя по обозначению новинки, разработчики изменили принцип наименования своей продукции, добавив к привычным трем цифрам четвертую. Старшая модель SoC, вероятно, получит обозначение Snapdragon 8150.

Новая платформа станет производиться не по 10-нанометровому техпроцессу, как предполагалось раньше, а по принципу Exynos 9820 – по технологии Samsung 8nm LPP FinFET. В модификацию, по мнению экспертов, могут войти два ядра Kryo в качестве аналогов Cortex-A76, а также шесть энергоэффективных компонентов. Частота CPU - 2,2 ГГц. Не исключено, что первыми новой SoC обзаведутся смартфоны Vivo X25 и Oppo R19.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:31

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