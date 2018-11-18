Названы характеристики однокристальной системы Snapdragon 7150





Судя по обозначению новинки, разработчики изменили принцип наименования своей продукции, добавив к привычным трем цифрам четвертую. Старшая модель SoC, вероятно, получит обозначение Snapdragon 8150.Новая платформа станет производиться не по 10-нанометровому техпроцессу, как предполагалось раньше, а по принципу Exynos 9820 – по технологии Samsung 8nm LPP FinFET. В модификацию, по мнению экспертов, могут войти два ядра Kryo в качестве аналогов Cortex-A76, а также шесть энергоэффективных компонентов. Частота CPU - 2,2 ГГц. Не исключено, что первыми новой SoC обзаведутся смартфоны Vivo X25 и Oppo R19.