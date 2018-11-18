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Поклонники считают скандал Волочковой с мачехой постановочным

Поклонники Анастасии Волочковой не верят в её скандал с мачехой и считают его явно постановочным, созданным балериной ради повышения своего рейтинга. Они пишут, что если бы Анастасия хотела, то забрала бы отца к себе в Москву, а не устраивала «принародный разбор полётов».

Поклонники считают скандал Волочковой с мачехой постановочным

Скандал между балериной Анастасией Волочковой и гражданской женой отца Еленой разразился после её приезда в Санкт-Петербург. По словам Анастасии, она увидела квартиру, подаренную ею отцу в ужасном состоянии со сломанным паркетом и прогнивающим потолком. Волочкова устроила мачехе скандал, а та в ответ её обозвала «ненормальной». Балерина попросила Елену с дочерью покинуть квартиру, а отца отправила на реабилитацию в санаторий. В отсутствие отца Волочкова сделала новый ремонт в его квартире, увидев который Юрий едва не расплакался.

И всё бы ничего, но скандально известная балерина вынесла подробности ссоры с мачехой в эфир программы «Новые русские сенсации». В конце передачи она сказала, что не имеет ничего против общения отца с Еленой, но ключи от обновлённой квартиры она ей не отдаст.

Поклонники желают отцу Анастасии скорейшего выздоровления, но отмечают, что если бы его дочь хотела просто сделать приятное для отца, то не вынесла бы «сор из избы». А так они считают всё произошедшее грамотным пиар-ходом балерины, продиктованный жаждой славы и наживы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:19

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