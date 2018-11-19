В Израиле жених-инвалид благодаря экзоскелету стоял на своей свадьбе
Житель Израиля, передвигающийся на инвалидной коляске, поделился на Facebook мечтой – на свадьбе он хотел стоять рядом со своей невестой. Желание молодого человека исполнили в компании, занимающейся разработкой «вертикальных» экзоскелетов, и разрешили жениху использовать их устройство на церемонии.
Перед этим мужчине предложили прибыть в штаб-квартиру компании и примерить роботизированный аппарат с колесом, обеспечивающий вертикальную подвижность. Он успешно справился с управлением устройством и получил его в подарок на свадьбу.
Автор уникального экзоскелета Амит Гоффер сам передвигается на инвалидной коляске. Убедившись на собственном опыте, что многие проблемы у парализованных людей возникают из-за длительного сидячего положения, он задумался над разработкой более удобного устройства для инвалидов. Новая коляска помогает человеку с ДЦП, рассеянным склерозом или перенесшему черепно-мозговую травму передвигаться, подниматься по ступенькам и даже участвовать в марафонах. Создатель экзоскелета на себе испробовал его возможности. Гоффер может самостоятельно подниматься или ложиться, аппарат помог ему выстоять на свадьбе дочери.
Конструкция поддерживается специальными браслетами и ремнями безопасности, а роботизированные системы рассчитывают в реальном времени движения человека, обеспечивает балансировку и стабильность на неровных поверхностях. Уникальные инвалидные коляски изготовят на заводе в северной части Израиля, а передовую модель отправят в серийный выпуск.
Перед этим мужчине предложили прибыть в штаб-квартиру компании и примерить роботизированный аппарат с колесом, обеспечивающий вертикальную подвижность. Он успешно справился с управлением устройством и получил его в подарок на свадьбу.
Автор уникального экзоскелета Амит Гоффер сам передвигается на инвалидной коляске. Убедившись на собственном опыте, что многие проблемы у парализованных людей возникают из-за длительного сидячего положения, он задумался над разработкой более удобного устройства для инвалидов. Новая коляска помогает человеку с ДЦП, рассеянным склерозом или перенесшему черепно-мозговую травму передвигаться, подниматься по ступенькам и даже участвовать в марафонах. Создатель экзоскелета на себе испробовал его возможности. Гоффер может самостоятельно подниматься или ложиться, аппарат помог ему выстоять на свадьбе дочери.
Конструкция поддерживается специальными браслетами и ремнями безопасности, а роботизированные системы рассчитывают в реальном времени движения человека, обеспечивает балансировку и стабильность на неровных поверхностях. Уникальные инвалидные коляски изготовят на заводе в северной части Израиля, а передовую модель отправят в серийный выпуск.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:00