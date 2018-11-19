АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

В Израиле жених-инвалид благодаря экзоскелету стоял на своей свадьбе

Житель Израиля, передвигающийся на инвалидной коляске, поделился на Facebook мечтой – на свадьбе он хотел стоять рядом со своей невестой. Желание молодого человека исполнили в компании, занимающейся разработкой «вертикальных» экзоскелетов, и разрешили жениху использовать их устройство на церемонии.

В Израиле жених-инвалид благодаря экзоскелету стоял на своей свадьбе

Перед этим мужчине предложили прибыть в штаб-квартиру компании и примерить роботизированный аппарат с колесом, обеспечивающий вертикальную подвижность. Он успешно справился с управлением устройством и получил его в подарок на свадьбу.

Автор уникального экзоскелета Амит Гоффер сам передвигается на инвалидной коляске. Убедившись на собственном опыте, что многие проблемы у парализованных людей возникают из-за длительного сидячего положения, он задумался над разработкой более удобного устройства для инвалидов. Новая коляска помогает человеку с ДЦП, рассеянным склерозом или перенесшему черепно-мозговую травму передвигаться, подниматься по ступенькам и даже участвовать в марафонах. Создатель экзоскелета на себе испробовал его возможности. Гоффер может самостоятельно подниматься или ложиться, аппарат помог ему выстоять на свадьбе дочери.

Конструкция поддерживается специальными браслетами и ремнями безопасности, а роботизированные системы рассчитывают в реальном времени движения человека, обеспечивает балансировку и стабильность на неровных поверхностях. Уникальные инвалидные коляски изготовят на заводе в северной части Израиля, а передовую модель отправят в серийный выпуск.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольгу Бузову на концерте поддержали родители,
Анна Хилькевич призывает женщин в Instagram не
Автомобили BMW оснастят цифровым ключом
Из-за ошибки в Instagram произошла утечка паролей
Виктор Логинов удивил поклонников изменившимся
Регулярный отказ от завтрака мужчинам может
Ольга Бузова после концерта не сдержала эмоций и
На европейском рынке стартовали предзаказы на
Денис Лебедев тайно караулил Ольгу Бузову у
Виктория Боня опубликовала в Instagram новое
Учёные: Супербуря на Солнце может вызвать
Ольга Бузова на сольном концерте опять пела под
В Израиле жених-инвалид благодаря экзоскелету
Игорь Ливанов впервые раскрыл правду о разводе с
В Европе растут продажи электрических кроссоверов
Мария Шукшина попросила депутата Госдумы Сергея
Закамуфлированный Mercedes-AMG A45 фотошпионы
В Сети появилась новая информация о разработке
Дима Билан признался поклонникам в Instagram в
Учёные: Вещи бывшего партнёра сжигал каждый
FAW планирует отозвать 280 000 транспортных
Актёр Крис Пратт станет очередным "Святым"
Самая современная версия нетбука One Mix 2
Дизайнер разработал чехол, превращающий
«Как брат и сестра»: Фанатов удивила схожесть
Названы характеристики однокристальной системы
Ксения Собчак показала сумочку Launer Bespoke за
Поклонники считают скандал Волочковой с мачехой
Названы предупреждающие о раке глаз симптомы
Операционная система Windows 10 получила
Просмотреть все новости