Минобороны Бельгии инициировало создание женского спецназа





В оперативных подразделениях женщины выполняют аналогичные функции, как и мужчины, справляясь при этом не хуже их. В настоящее время личный состав женщин бельгийской армии достигает 27 000 человек. В армии их доля составляет 7,8%, а в рамках высшего офицерского состава - 13,9%. По законодательству страны бельгийцы, которые решили поступить на военную срочную службу, должны на протяжении года пройти базовое обучение. После этого они будут иметь право служить в воинской части, непосредственно которую сами выбрали. На протяжении 6 месяцев они имеют право покинуть ее, если чувствуют себя непригодными. Они в данном случае должны за 2-3 дня известить руководство.Солдатам срочной службы в первые шесть месяцев платят денежное содержание, которое составляет семь евро на день. Также имеют место социальные пособия. Солдатам после полугода службы выплачивают заработную плату от 20 000 евро в год, не учитывая вычета налогов. Размер зарплаты зависит в данном случае от воинской категории. Между тем, сроки срочной военной службы ограничены 3 годами. А кандидаты в офицеры должны отслужить 4 года.