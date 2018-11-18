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Минобороны Бельгии инициировало создание женского спецназа

Минобороны Бельгии сообщило касательно создания подразделения сил спецназначения, которое состоит из одних женщин. Данное подразделение появится в государстве в конце 2019 г. либо в начале 2020 г.

Минобороны Бельгии инициировало создание женского спецназа

В оперативных подразделениях женщины выполняют аналогичные функции, как и мужчины, справляясь при этом не хуже их. В настоящее время личный состав женщин бельгийской армии достигает 27 000 человек. В армии их доля составляет 7,8%, а в рамках высшего офицерского состава - 13,9%. По законодательству страны бельгийцы, которые решили поступить на военную срочную службу, должны на протяжении года пройти базовое обучение. После этого они будут иметь право служить в воинской части, непосредственно которую сами выбрали. На протяжении 6 месяцев они имеют право покинуть ее, если чувствуют себя непригодными. Они в данном случае должны за 2-3 дня известить руководство.

Солдатам срочной службы в первые шесть месяцев платят денежное содержание, которое составляет семь евро на день. Также имеют место социальные пособия. Солдатам после полугода службы выплачивают заработную плату от 20 000 евро в год, не учитывая вычета налогов. Размер зарплаты зависит в данном случае от воинской категории. Между тем, сроки срочной военной службы ограничены 3 годами. А кандидаты в офицеры должны отслужить 4 года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:28

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