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Андрей Разин оплатит похороны Евгения Осина

Известный российский продюсер Андрей Разин намерен оплатить все расходы, касающиеся похорон известного певца Евгения Осина. Автор хита «Плачет девушка в автомате» умер в возрасте 55 лет от сердечного приступа.

Андрей Разин оплатит похороны Евгения Осина

Руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал пост в своем блоге Instagram, где сообщил о смерти своего приятеля и похоронах, которые состоятся во вторник на Троекуровском кладбище в Москве. После того, как певец перестал отвечать на многочисленные телефонные звонки своей сестры Альбины, она решила проведать брата. В его же квартире она нашла его мертвым.

Напомним, что в августе этого года легендарный певец прошел реабилитационный курс в одном из центров России. А от оплаченного его друзьями лечения в Таиланде он и вовсе отказался.

Ранее стало известно, что в своем последнем SMS Евгений Осин сообщил о написании «нового хита».



 
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Общество / Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:53

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