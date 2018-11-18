Андрей Разин оплатит похороны Евгения Осина
Известный российский продюсер Андрей Разин намерен оплатить все расходы, касающиеся похорон известного певца Евгения Осина. Автор хита «Плачет девушка в автомате» умер в возрасте 55 лет от сердечного приступа.
Руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал пост в своем блоге Instagram, где сообщил о смерти своего приятеля и похоронах, которые состоятся во вторник на Троекуровском кладбище в Москве. После того, как певец перестал отвечать на многочисленные телефонные звонки своей сестры Альбины, она решила проведать брата. В его же квартире она нашла его мертвым.
Напомним, что в августе этого года легендарный певец прошел реабилитационный курс в одном из центров России. А от оплаченного его друзьями лечения в Таиланде он и вовсе отказался.
Ранее стало известно, что в своем последнем SMS Евгений Осин сообщил о написании «нового хита».
Руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал пост в своем блоге Instagram, где сообщил о смерти своего приятеля и похоронах, которые состоятся во вторник на Троекуровском кладбище в Москве. После того, как певец перестал отвечать на многочисленные телефонные звонки своей сестры Альбины, она решила проведать брата. В его же квартире она нашла его мертвым.
Напомним, что в августе этого года легендарный певец прошел реабилитационный курс в одном из центров России. А от оплаченного его друзьями лечения в Таиланде он и вовсе отказался.
Ранее стало известно, что в своем последнем SMS Евгений Осин сообщил о написании «нового хита».