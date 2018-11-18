Первые роды в космосе запланированы на 2024 год





По словам руководителя компании Spacelife Origin Кейси Малдера, для того, чтобы стать «межпланетным видом» человечеству необходимо научиться рожать в условиях космоса. Первым этапом будет запуск капсулы, которая еще называется «космический инкубатором». В нем должно произойти оплодотворение, затем инкубатор вернется обратно на Землю, и авторы смогут перейти к следующему шагу. Состоится поиск женщин, которые согласятся выносить эти эмбрионы, а когда придет время, одна из них полетит рожать в космос.Если все пройдет успешно, то уже в 2024 году запланированы полноценные роды. На орбиту оправится рожать только та женщина, которая обладает хорошим здоровьем и выносливостью. Вместе с ней отправится команда из подготовленных акушеров. Они обеспечат матери «космического ребенка» качественные роды без риска для здоровья обоих.