Первые роды в космосе запланированы на 2024 год
Сотрудники компании Spacelife Origin хотят к 2024 году воплотить идею о рождении ребенка на орбите. На сегодняшний день проходят поиски женщин, которые готовых помочь науке.
По словам руководителя компании Spacelife Origin Кейси Малдера, для того, чтобы стать «межпланетным видом» человечеству необходимо научиться рожать в условиях космоса. Первым этапом будет запуск капсулы, которая еще называется «космический инкубатором». В нем должно произойти оплодотворение, затем инкубатор вернется обратно на Землю, и авторы смогут перейти к следующему шагу. Состоится поиск женщин, которые согласятся выносить эти эмбрионы, а когда придет время, одна из них полетит рожать в космос.
Если все пройдет успешно, то уже в 2024 году запланированы полноценные роды. На орбиту оправится рожать только та женщина, которая обладает хорошим здоровьем и выносливостью. Вместе с ней отправится команда из подготовленных акушеров. Они обеспечат матери «космического ребенка» качественные роды без риска для здоровья обоих.
По словам руководителя компании Spacelife Origin Кейси Малдера, для того, чтобы стать «межпланетным видом» человечеству необходимо научиться рожать в условиях космоса. Первым этапом будет запуск капсулы, которая еще называется «космический инкубатором». В нем должно произойти оплодотворение, затем инкубатор вернется обратно на Землю, и авторы смогут перейти к следующему шагу. Состоится поиск женщин, которые согласятся выносить эти эмбрионы, а когда придет время, одна из них полетит рожать в космос.
Если все пройдет успешно, то уже в 2024 году запланированы полноценные роды. На орбиту оправится рожать только та женщина, которая обладает хорошим здоровьем и выносливостью. Вместе с ней отправится команда из подготовленных акушеров. Они обеспечат матери «космического ребенка» качественные роды без риска для здоровья обоих.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:20