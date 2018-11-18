Близкие Ольги Бузовой по разным причинам отказываются идти на её сольный концерт

«Очень жаль, что у нас ЧГ в этот день, и мы не сможем прийти», - пишет Марина.





Шоу под названием «Принимай меня» девушка готовила целый год. Ведущая «Дома-2» несколько месяцев непрерывно репетировала и пиарила предстоящее шоу, уговаривая публику активно покупать билеты на выступление.Друзьям и близким Ольга рассылала специальные приглашения: коробку с подарками. Многие знаменитости обещали Бузовой, что непременно придут поддержать её, но в день премьеры стали отказываться идти на концерт по различным причинам.Победитель недавнего шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев ранее подтверждал, что непременно придет на концерт, однако сегодня вдруг передумал, сказав, что такое решение ему далось очень непросто.После сыровара из Суздаля от концерта отказалась и звезда из «Дома-2» Марина Африкантова.Кто-то уже заявил, что это заговор против певицы. Якобы друзья и близкие Бузовой отказываются от концерта по указке свыше. Девушка кому-то перешла дорогу, и ее решили проучить, лишив поддержки, говорят инсайдеры.Поклонники уже переживают, что всё это негативно скажется на здоровье Ольги, которая в результате не выступит достойно.