АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Близкие Ольги Бузовой по разным причинам отказываются идти на её сольный концерт

18 ноября вечером Ольга Бузова даст свой первый сольный концерт в Крокус Сити Холл.

Шоу под названием «Принимай меня» девушка готовила целый год. Ведущая «Дома-2» несколько месяцев непрерывно репетировала и пиарила предстоящее шоу, уговаривая публику активно покупать билеты на выступление.

Близкие Ольги Бузовой по разным причинам отказываются идти на её сольный концерт

Друзьям и близким Ольга рассылала специальные приглашения: коробку с подарками. Многие знаменитости обещали Бузовой, что непременно придут поддержать её, но в день премьеры стали отказываться идти на концерт по различным причинам.

Победитель недавнего шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев ранее подтверждал, что непременно придет на концерт, однако сегодня вдруг передумал, сказав, что такое решение ему далось очень непросто.

После сыровара из Суздаля от концерта отказалась и звезда из «Дома-2» Марина Африкантова.

Близкие Ольги Бузовой по разным причинам отказываются идти на её сольный концерт

«Очень жаль, что у нас ЧГ в этот день, и мы не сможем прийти», - пишет Марина.

Кто-то уже заявил, что это заговор против певицы. Якобы друзья и близкие Бузовой отказываются от концерта по указке свыше. Девушка кому-то перешла дорогу, и ее решили проучить, лишив поддержки, говорят инсайдеры.

Близкие Ольги Бузовой по разным причинам отказываются идти на её сольный концерт

Поклонники уже переживают, что всё это негативно скажется на здоровье Ольги, которая в результате не выступит достойно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров в честь Евгения Осина написал стих
Qoros в Гуанчжоу на автосалоне представит концепт
Андрей Разин оплатит похороны Евгения Осина
Новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
Игорь Николаев поздравил Галкина и Пугачёву с
Звезда "Дома-2" Елена Хромина рассказала о своем
Кэти Топурия показала на видео в Instagram
Первые роды в космосе запланированы на 2024 год
В Сети жалуются на хрупкость нового iPad Pro 2018
В Австралии скат-хвостокол убил отдыхающего
Врачи назвали неизлечимые в России виды рака
Секретный истребитель шестого поколения случайно
Близкие Ольги Бузовой по разным причинам
Ученые: Эти 5 продуктов помогут сохранить
Песков: Москва исключает возможность передачи
Территорию Москвы по ночам будут патрулировать
Настасья Самбурская поразила поклонников в
Скандальная блогерша Лена Миро назвала Ольгу
Валерий Меладзе довёл до слёз старшую дочь на
Для популярной игры «Angry Birds» разработана
Мария Бутырская впервые показала младшего сына в
Ушла из жизни известная оперная певица Диана
Балтийская рыба заражена «химическим СПИДом»
Актриса Джессика Честейн впервые стала мамой
В Белоруссии для съемок фильма построили танк по
Эксперты анонсировали ТОП-3 новых электрокаров,
Компания Xiaomi нацелилась на женскую аудиторию
Анастасия Костенко опять "вернулась" в Instagram
Анна Седокова в Instagram показала повзрослевшего
Украинцы «празднуют» серьезную травму Януковича
Просмотреть все новости