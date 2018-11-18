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Актёр Крис Пратт станет очередным "Святым"

Студия Paramount начала переговоры с актёром Крисом Праттом по поводу главной роли в новой версии фильма «Святой». Переговоры находятся пока в начальной стадии, и подписывал ли что-то Пратт достоверно не известно.

Актёр Крис Пратт станет очередным "Святым"

Первый фильм, снятый по циклу книг «Святой» вышел на экраны ещё в 1930-х годах. Тогда главного героя, галантного жулика Саймона Тэмплера сыграл Джордж Сандерс, а в 60-х годах эта роль досталась Роджеру Муру. А в 1997 году в полнометражном боевике «Святой» сыграл Вэл Килмер. Кстати, за эту роль Килмер был номинирован на «Золотую малину», и фильм собрал в прокате всего 118 миллионов долларов при бюджете в 70 миллионов. В 2010 году роль Тэмплера была сыграна Адамом Рейнером. Теперь же, похоже, роль Саймона Тэмплера достанется звезде «Мира Юрского периода» и «Стражей Галактики» Крису Пратту.

Права на героя цикла книг «Святой» Paramount приобрели ещё два года назад. Руководство новым проектом взял на себя Лоренцо ди Бонавентура, известный продюсированием фильмов «Солт», «Секретный агент», сериала «Стрелок» и дилогии «РЭД».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 23:00

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