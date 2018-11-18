Дизайнер разработал чехол, превращающий смарт-часы Apple в раритетный iPod





Джойс Канг отмечает, что еще до появления Apple Watch было понятно, что у компании было устройство с похожим решением, речь шла о iPod Nano 6-го поколения. Его можно было разместить в ремешке и надевать на запястье.Разработчик представил новое решение и преобразил смарт-часы в аудиоплеер. Инновация под названием Pod Case предусматривает расположение Apple Watch Series 4 в оригинальном чехле с колесиком и кнопкой-переключателем. Также в аксессуаре есть отверстие для Digital Crown и место для беспроводной зарядки гаджета. В результате получилась эксклюзивная ретро-модель, немного похожая на iPod 1-го поколения.По словам специалистов, представленная модификация заслуживает внимания, хотя маловероятно, что ее возможно будет увидеть на полках магазинов. Однако они полагают, что эта идея будет воспринята с интересом, в особенности теми юзерами, кто с ностальгией вспоминает времена пользования iPod 1-го поколения.