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Балтийская рыба заражена «химическим СПИДом»

Эксперты института гидроэкологии Латвии в отчете об экологии Балтийского моря упомянули о превышении в рыбе уровня полихролбифенила. Данное опасное для здоровья людей вещество называют «химическим СПИДом». Кроме того, специалисты института BIOR в Риге выявили в морских обитателях диоксин.

Балтийская рыба заражена «химическим СПИДом»

«Химический СПИД», попадая в организм, поражает внутренние органы, провоцирует помутнение хрусталика глаза, вызывает нервные расстройства, ослабляет иммунитет и препятствует процессу овуляции у женщин. Полихролбифенил используется в смазках, типографских красках, при изготовлении пластмасс и трансформаторов. Около 80% этого химиката, по данным экспертов, выбрасывается в окружающую среду. Диоксин способствует развитию диабета, патологии щитовидной железы, увеличивает риск появления онкологии. Повышение концентрации данных вещества в природе указывает на безответственное отношение человека к очищению отходов производства.

Уровень «химического СПИДа» и диоксина, вызывающего интоксикацию, превышен в лососе, кильке, селедке, окуне и треске, а также в организме некоторых птиц, в яйцах и маргарине. Специалисты рекомендуют употреблять дары Балтийского моря не чаще одного раз в месяц, а беременным женщинам и вовсе воздержаться от них. При покупке лучше выбирать тушки меньших размеров, так как в них концентрация опасных веществ чуть ниже.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:37

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