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Ученые: Эти 5 продуктов помогут сохранить молодость

По мнению ученых, молодость можно продлить, если в рационе питания будут находиться пять конкретных продуктов. Для сохранения молодости надолго, нужно употреблять больше разных овощей, а мучного, сладкого и мяса - в умеренных количествам, отметили исследователи.

Ученые: Эти 5 продуктов помогут сохранить молодость

Потребление конкретной еды не может продлить жизнь. Но ученые уверены в том, что старость можно отдалить за счет несложных правил здорового питания. Первым продуктом молодости считается банан, который богат калием. Он отвечает за правильную работу всех мышц человека, в том числе и сердца. Если данного элемента в организме не хватает, то мозг не снабжается достаточным количеством кислорода. Проблемы с головным мозгом являются главным фактором старения. Второй продукт - это орехи. Они содержат большое количество ненасыщенных жирных кислот, которые в свою очередь благотворно влияют на сосуды и сердце. А полифенолы способствуют омоложению организма в целом. Следующий продукт молодости - это рыба. Содержащаяся в ней кислота омега-3 помогают снизить риск развития старческого слабоумия. Чтобы поддерживать нормальный уровень данного компонента, необходимо употреблять жирную морскую рыбу.

Следующим продуктом молодости назвали ягоды. В них можно найти антоцианы, они помогают подавить воспаления. Например в гранате содержится эллаговая кислота, которая стимулирует выработку коллагена, этот белок поможет сохранить коже упругость. Пятый продукт молодости - это капуста. Этот овощ содержит в себе глюкорафанин, попадая в организм человека, он видоизменяется и превращается в сульфорафан. Данное соединение обладает противораковым и антибактериальным эффектами. По мнению экспертов, наиболее полезной является брокколи и цветная капуста.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:45

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