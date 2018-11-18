В Белоруссии для съемок фильма построили танк по эскизам Леонардо да Винчи
Конструкторам из Белоруссии удалось по эскизам Леонардо да Винчи создать танк для новой фантастической киноленты. Четырехтонная машина оснащена разнообразными приборами и управляется шестью лошадьми.
Танк, как рассказал режиссер «Беларусьфильма» Александр Анисимов, собирался больше двух месяцев. В работе инженеры максимально придерживались эскизов великого художника, но привнесли несколько своих нюансов, сделав снимающуюся крышу и открывающуюся дверь. Такую машину еще раньше построили в Швеции. Белорусский вариант уже доработан: он ездит и даже пускает через выхлопную трубу дым.
Танк по эскизам да Винчи собрали для съемок фантастической картины «Авантюры Прантиша Вырвича». Четырехтонный аппарат установили на колесную базу, а управляется он шестеркой лошадей. Внутри боевой машины имеются приборы, приближенные к прототипам середины XVIII века.
Разработка после того, как послужит реквизитом к фильму, отправится в музей. По сценарию, танк должны взорвать, но для этого создан его макет.
Танк, как рассказал режиссер «Беларусьфильма» Александр Анисимов, собирался больше двух месяцев. В работе инженеры максимально придерживались эскизов великого художника, но привнесли несколько своих нюансов, сделав снимающуюся крышу и открывающуюся дверь. Такую машину еще раньше построили в Швеции. Белорусский вариант уже доработан: он ездит и даже пускает через выхлопную трубу дым.
Танк по эскизам да Винчи собрали для съемок фантастической картины «Авантюры Прантиша Вырвича». Четырехтонный аппарат установили на колесную базу, а управляется он шестеркой лошадей. Внутри боевой машины имеются приборы, приближенные к прототипам середины XVIII века.
Разработка после того, как послужит реквизитом к фильму, отправится в музей. По сценарию, танк должны взорвать, но для этого создан его макет.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:26