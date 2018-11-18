В Белоруссии для съемок фильма построили танк по эскизам Леонардо да Винчи





Танк, как рассказал режиссер «Беларусьфильма» Александр Анисимов, собирался больше двух месяцев. В работе инженеры максимально придерживались эскизов великого художника, но привнесли несколько своих нюансов, сделав снимающуюся крышу и открывающуюся дверь. Такую машину еще раньше построили в Швеции. Белорусский вариант уже доработан: он ездит и даже пускает через выхлопную трубу дым.Танк по эскизам да Винчи собрали для съемок фантастической картины «Авантюры Прантиша Вырвича». Четырехтонный аппарат установили на колесную базу, а управляется он шестеркой лошадей. Внутри боевой машины имеются приборы, приближенные к прототипам середины XVIII века.Разработка после того, как послужит реквизитом к фильму, отправится в музей. По сценарию, танк должны взорвать, но для этого создан его макет.