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«Хавейл Мотор Рус» предлагает при покупке иномарок Haval выгодные предложения

Компанией «Хавейл Мотор Рус» при покупке иномарок Haval предлагаются до конца ноября выгодные предложения. При выборе модели автолюбителям могут предложить скидку до 140 000 рублей. Данное предложение является ограниченным.

«Хавейл Мотор Рус» предлагает при покупке иномарок Haval выгодные предложения

Внедорожник Haval H9 в ноябре можно купить на 70 000 рублей дешевле. Данные модели выставили на продажу в 2 версиях: с дизельным мотором на 190 л.с. и бензиновым двигателем на 245 л.с. Моторы работают вместе с роботизированной восьмидиапозонной трансмиссией ZF. Воспользовавшись программой трейд-ин либо оформляя кредит, российский автолюбитель может рассчитывать на выгоду в 70 000 рублей. Приобретая «паркетники» Haval H2, а также Haval H6 россиянин может сэкономить 60 000 рублей. В случае использования программы трейд-ин либо оформления кредита, скидка получится в 50 000 рублей. Спецпредложения по трейд-ин, а также кредиту не суммируются. Среднеразмерный Haval H6 и компактный кросс Haval H2 укомплектованы полуторалитровым турбодвигателем на 150 лошадиных сил. Клиенты бренда могут выбрать комплектации с роботизированной либо механической шестидиапазонной трансмиссией, а также с переднеприводной либо полноприводной системой.

До конца месяца версию Haval H6 Coupe можно приобрести со скидкой в 50 000 рублей. Авто представлено в автосалонах государства с двухлитровым турбомотором на 190 л.с., работающим с роботизированной семидиапозонной трансмиссией Getrag. В период января-октября этого года российские дилеры Haval смогли реализовать 2196 транспортных средств. Это на 47% больше в сравнении с итогами 2017 года. Самым популярным авто бренда считается среднеразмерный кросс версии Haval H6, который разошёлся в количестве 1522 экземпляра (плюс 33%).



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30

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