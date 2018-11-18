«Хавейл Мотор Рус» предлагает при покупке иномарок Haval выгодные предложения





Внедорожник Haval H9 в ноябре можно купить на 70 000 рублей дешевле. Данные модели выставили на продажу в 2 версиях: с дизельным мотором на 190 л.с. и бензиновым двигателем на 245 л.с. Моторы работают вместе с роботизированной восьмидиапозонной трансмиссией ZF. Воспользовавшись программой трейд-ин либо оформляя кредит, российский автолюбитель может рассчитывать на выгоду в 70 000 рублей. Приобретая «паркетники» Haval H2, а также Haval H6 россиянин может сэкономить 60 000 рублей. В случае использования программы трейд-ин либо оформления кредита, скидка получится в 50 000 рублей. Спецпредложения по трейд-ин, а также кредиту не суммируются. Среднеразмерный Haval H6 и компактный кросс Haval H2 укомплектованы полуторалитровым турбодвигателем на 150 лошадиных сил. Клиенты бренда могут выбрать комплектации с роботизированной либо механической шестидиапазонной трансмиссией, а также с переднеприводной либо полноприводной системой.До конца месяца версию Haval H6 Coupe можно приобрести со скидкой в 50 000 рублей. Авто представлено в автосалонах государства с двухлитровым турбомотором на 190 л.с., работающим с роботизированной семидиапозонной трансмиссией Getrag. В период января-октября этого года российские дилеры Haval смогли реализовать 2196 транспортных средств. Это на 47% больше в сравнении с итогами 2017 года. Самым популярным авто бренда считается среднеразмерный кросс версии Haval H6, который разошёлся в количестве 1522 экземпляра (плюс 33%).