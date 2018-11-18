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Эксперты анонсировали ТОП-3 новых электрокаров, конкурентов Tesla

Эксперты анонсировали ТОП-3 новых электрокроссоверов, которые удивят российских автолюбителей. Специалисты считают, что электрокары могут составить хорошую конкуренцию электромобилям Tesla.

Эксперты анонсировали ТОП-3 новых электрокаров, конкурентов Tesla

На первом месте значится немецкая Audi e-tron. Данное транспортное средство представили общественности в Женеве в сентябре текущего года. Стоимость автомобиля начинается от 80 000 евро. Стоит отметить, что в Российской Федерации можно уже сделать предзаказ. На второй позиции оказалась японская версия Nissan IMx Kuro. Разработчики оснастили транспортное средство мощным электрическим силовым агрегатом, а также вместительным аккумулятором, хватающим на 600 километров. В свою очередь тройку лидеров замыкает версия Ford Mach 1, представляющая собой сочетание характера Mustang GT с дизайном Ford Explorer. Под капотом транспортного средства будет установлен двигатель с эффективными литий-ионными батареями. Данный силовой агрегат повысит проходимость без подзарядки аккумулятора в 480 километров.

Недавно стало известно, что китайская автокомпания Hanteng презентовала первую модель минивэна V7. В новом автомобиле производители постарались воплотить все желания потребителей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:15

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