Эксперты анонсировали ТОП-3 новых электрокаров, конкурентов Tesla
Эксперты анонсировали ТОП-3 новых электрокроссоверов, которые удивят российских автолюбителей. Специалисты считают, что электрокары могут составить хорошую конкуренцию электромобилям Tesla.
На первом месте значится немецкая Audi e-tron. Данное транспортное средство представили общественности в Женеве в сентябре текущего года. Стоимость автомобиля начинается от 80 000 евро. Стоит отметить, что в Российской Федерации можно уже сделать предзаказ. На второй позиции оказалась японская версия Nissan IMx Kuro. Разработчики оснастили транспортное средство мощным электрическим силовым агрегатом, а также вместительным аккумулятором, хватающим на 600 километров. В свою очередь тройку лидеров замыкает версия Ford Mach 1, представляющая собой сочетание характера Mustang GT с дизайном Ford Explorer. Под капотом транспортного средства будет установлен двигатель с эффективными литий-ионными батареями. Данный силовой агрегат повысит проходимость без подзарядки аккумулятора в 480 километров.
Недавно стало известно, что китайская автокомпания Hanteng презентовала первую модель минивэна V7. В новом автомобиле производители постарались воплотить все желания потребителей.
На первом месте значится немецкая Audi e-tron. Данное транспортное средство представили общественности в Женеве в сентябре текущего года. Стоимость автомобиля начинается от 80 000 евро. Стоит отметить, что в Российской Федерации можно уже сделать предзаказ. На второй позиции оказалась японская версия Nissan IMx Kuro. Разработчики оснастили транспортное средство мощным электрическим силовым агрегатом, а также вместительным аккумулятором, хватающим на 600 километров. В свою очередь тройку лидеров замыкает версия Ford Mach 1, представляющая собой сочетание характера Mustang GT с дизайном Ford Explorer. Под капотом транспортного средства будет установлен двигатель с эффективными литий-ионными батареями. Данный силовой агрегат повысит проходимость без подзарядки аккумулятора в 480 километров.
Недавно стало известно, что китайская автокомпания Hanteng презентовала первую модель минивэна V7. В новом автомобиле производители постарались воплотить все желания потребителей.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:15