Ученые разгадали тайну «дьявольского» числа 666





Брэнди Харана не заметил у загадочной комбинации никаких математических и мистических свойств. Изначальный язык Нового Завета древнегреческий, где 1 была альфой, 2 бетой, а 3 гаммой. Крупные цифры обозначались и вовсе буквами. В 13 главе упоминается слово reckon, которое значит «рассчитать», то есть автор текста рекомендует читателю самому выяснить код «зверя».После многочисленных исследований ученые нашли связь этих цифр с царем, который правил в те времена и местные жители считали его очень злым. Альтернативой данному числу в тексте Библии историками считается 616.