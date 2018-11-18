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Ученые разгадали тайну «дьявольского» числа 666

Ученые разгадали тайну «дьявольского» числа 666, которое упоминается в Новом Завете (13 глава Книги Откровений). Автор канала Numphile Брэнди Харана уверен, что данная загадка составлена римлянами. Эксперты пришли к выводу, что эти цифры обозначают злой нрав правителя Нерона Цезаря.

Ученые разгадали тайну «дьявольского» числа 666

Брэнди Харана не заметил у загадочной комбинации никаких математических и мистических свойств. Изначальный язык Нового Завета древнегреческий, где 1 была альфой, 2 бетой, а 3 гаммой. Крупные цифры обозначались и вовсе буквами. В 13 главе упоминается слово reckon, которое значит «рассчитать», то есть автор текста рекомендует читателю самому выяснить код «зверя».

После многочисленных исследований ученые нашли связь этих цифр с царем, который правил в те времена и местные жители считали его очень злым. Альтернативой данному числу в тексте Библии историками считается 616.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:45

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