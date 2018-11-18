Ученые разгадали тайну «дьявольского» числа 666
Ученые разгадали тайну «дьявольского» числа 666, которое упоминается в Новом Завете (13 глава Книги Откровений). Автор канала Numphile Брэнди Харана уверен, что данная загадка составлена римлянами. Эксперты пришли к выводу, что эти цифры обозначают злой нрав правителя Нерона Цезаря.
Брэнди Харана не заметил у загадочной комбинации никаких математических и мистических свойств. Изначальный язык Нового Завета древнегреческий, где 1 была альфой, 2 бетой, а 3 гаммой. Крупные цифры обозначались и вовсе буквами. В 13 главе упоминается слово reckon, которое значит «рассчитать», то есть автор текста рекомендует читателю самому выяснить код «зверя».
После многочисленных исследований ученые нашли связь этих цифр с царем, который правил в те времена и местные жители считали его очень злым. Альтернативой данному числу в тексте Библии историками считается 616.
Брэнди Харана не заметил у загадочной комбинации никаких математических и мистических свойств. Изначальный язык Нового Завета древнегреческий, где 1 была альфой, 2 бетой, а 3 гаммой. Крупные цифры обозначались и вовсе буквами. В 13 главе упоминается слово reckon, которое значит «рассчитать», то есть автор текста рекомендует читателю самому выяснить код «зверя».
После многочисленных исследований ученые нашли связь этих цифр с царем, который правил в те времена и местные жители считали его очень злым. Альтернативой данному числу в тексте Библии историками считается 616.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:45