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God of War лидирует в рейтинге лучших видеоигр 2018-го по версии Time

Журналисты еженедельника Time представили перечень лучших видеоигр 2018 года. В рейтинге американского журнала лидирует проект God of War.
God of War лидирует в рейтинге лучших видеоигр 2018-го по версии Time

Главным героем боевика о древнегреческой мифологии является Кратос. Этот спартанский генерал бросает вызов самим богам. Вторую позицию в рейтинге популярнейших видеоигр по версии Time заняла Marvel’s Spider-Man, основанная на истории о Человеке-пауке. Оба проекта созданы эксклюзивно для приставки PlayStation 4.

Тройку лидеров замыкает стратегия Into the Breach, а за ней следуют проекты Red Dead Redemption-2 и Subnautica. В «десятку» лучших игр 2018-го вошли Florence, Assassin’s Creed Odyssey, Florence, Dandara и Donut County.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:21

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