God of War лидирует в рейтинге лучших видеоигр 2018-го по версии Time





Главным героем боевика о древнегреческой мифологии является Кратос. Этот спартанский генерал бросает вызов самим богам. Вторую позицию в рейтинге популярнейших видеоигр по версии Time заняла Marvel’s Spider-Man, основанная на истории о Человеке-пауке. Оба проекта созданы эксклюзивно для приставки PlayStation 4.Тройку лидеров замыкает стратегия Into the Breach, а за ней следуют проекты Red Dead Redemption-2 и Subnautica. В «десятку» лучших игр 2018-го вошли Florence, Assassin’s Creed Odyssey, Florence, Dandara и Donut County.