АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

"Дом-2": Роман Капаклы угрожает Татьяне Владимировне Африкантовой

Известно, что жених Марины Африкантовой Роман Капаклы часто ругается с ее мамой.

И вот опять парень рассердился на женщину и даже грозит ей отомстить, если та не перестанет вмешиваться в их жизнь.

"Дом-2": Роман Капаклы угрожает Татьяне Владимировне Африкантовой

Капаклы знает, как доставить Африкантовой-старшей неприятности, и церемониться с будущей тещей не намерен - уж слишком агрессивно она высказалась в его адрес, причем необоснованно.

Пара скоро сыграет свадьбу, и все было бы как нельзя лучше, если бы в их жизнь не вмешивалась мама Марины, которая вечно записывает про них непотребные видео и рассказывает о будущем зяте мерзкие вещи.

Это поведение Татьяны Владимировны очень злит молодого человека, который собирается показать ей "кузькину мать". А на днях случай с выступлением в эфире едва не рассорил пару, потому что Рома, волнуясь, сказал не то слово, которое сначала хотел.

"Дом-2": Роман Капаклы угрожает Татьяне Владимировне Африкантовой

Роман потом сказал, что маму Марины "климануло", хотя он имел в виду "переклинило", а его девушка восприняла его слово, как намек на шизофрению. Марина заплакала из-за того, что её парень якобы ставит маме диагнозы, и обиделась.

"Дом-2": Роман Капаклы угрожает Татьяне Владимировне Африкантовой

Роман заявил, что если Татьяна Владимировна ещё раз затронет их отношения, то он удалит её социальные сети. Надо сказать, что для Африкантовой-старшей это будет серьезным ударом, так как женщина весьма привязана к фолловерам.

Правда, молчать она тоже не сможет, ибо характер у этой женщины совсем не такой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Как дорого продать «Ниву»: Советы эксперта
Виктор Янукович с травмой позвоночника попал в
Певец Данко отказался помогать больной дочери
"Дом-2": Роман Капаклы угрожает Татьяне
God of War лидирует в рейтинге лучших видеоигр
Ученые: У пользователей Twitter нарушены
Новый избранник Ларисы Копенкиной развелся со
В Киргизии ночью убили прокурора Баткенской
Внешность электрического пикапа Rivian
Звезда "Дома-2" Анастасия Лисова пожаловалась,
Ученые назвали пять удивительных фактов об
Футуристический автомобиль будущего Lexus RC F
Учёные назвали 7 продуктов, которые уменьшают
На Западе испугались героев мультфильма "Маша и
Xiaomi представила шикарные наручные часы Xiaomi
Каждый третий автомобиль Mitsubishi приобретен в
Журналист увидел «голову призрака» на двух разных
«Союзмульфильм» выпустит с французской компанией
В Сети появился снимок нового смартфона Pixel 3
Lamborghini по спецзаказу создали уникальное купе
Сирию и Афганистан назвали самыми опасными
Ученые: Силовые упражнения уменьшают риск
NASA: В космосе наступит мини-Ледниковый период
Приставка PlayStation 5 станет самой мощной в
Иван Букин и Александра Степанова победили на 5
Убийца Джона Леннона Марк Чепмен раскрыл новые
На вооружение ВВС в ЮВО поступили три
Постройневшая Екатерина Стриженова пришла на
Беременная Меган Маркл выставила грудь на
Звезда Дома-2 Егор Холявин показал свое лицо
Просмотреть все новости