"Дом-2": Роман Капаклы угрожает Татьяне Владимировне Африкантовой





И вот опять парень рассердился на женщину и даже грозит ей отомстить, если та не перестанет вмешиваться в их жизнь.Капаклы знает, как доставить Африкантовой-старшей неприятности, и церемониться с будущей тещей не намерен - уж слишком агрессивно она высказалась в его адрес, причем необоснованно.Пара скоро сыграет свадьбу, и все было бы как нельзя лучше, если бы в их жизнь не вмешивалась мама Марины, которая вечно записывает про них непотребные видео и рассказывает о будущем зяте мерзкие вещи.Это поведение Татьяны Владимировны очень злит молодого человека, который собирается показать ей "кузькину мать". А на днях случай с выступлением в эфире едва не рассорил пару, потому что Рома, волнуясь, сказал не то слово, которое сначала хотел.Роман потом сказал, что маму Марины "климануло", хотя он имел в виду "переклинило", а его девушка восприняла его слово, как намек на шизофрению. Марина заплакала из-за того, что её парень якобы ставит маме диагнозы, и обиделась.Роман заявил, что если Татьяна Владимировна ещё раз затронет их отношения, то он удалит её социальные сети. Надо сказать, что для Африкантовой-старшей это будет серьезным ударом, так как женщина весьма привязана к фолловерам.Правда, молчать она тоже не сможет, ибо характер у этой женщины совсем не такой.