Работа «Северного потока» возобновлена в полном объеме после сбоя





В пресс-службе Gascade отметили, что сбой произошел в городе Грайсвальд (Германия). Инцидент произошел в 04:00 по местному времени (06:00 по Москве). Представители оператора оперативно устранили все неполадки и на данный момент система функционирует в нормальном режиме.