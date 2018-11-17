Работа «Северного потока» возобновлена в полном объеме после сбоя
Оператор «Северного потока» компания Gascade сообщает, что работа газопровода возобновлена в полном объеме после сбоя. В ночь с 16 на 17 ноября из-за сбоя в электроснабжении работа прерывалась на некоторое время.
В пресс-службе Gascade отметили, что сбой произошел в городе Грайсвальд (Германия). Инцидент произошел в 04:00 по местному времени (06:00 по Москве). Представители оператора оперативно устранили все неполадки и на данный момент система функционирует в нормальном режиме.
В пресс-службе Gascade отметили, что сбой произошел в городе Грайсвальд (Германия). Инцидент произошел в 04:00 по местному времени (06:00 по Москве). Представители оператора оперативно устранили все неполадки и на данный момент система функционирует в нормальном режиме.
Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:05