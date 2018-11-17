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Юлия Барановская уехала из РФ после скандала с семьей Примадонны

Юлия Барановская в своем микроблоге Instagram делится снимками из Италии. Знаменитость уехала из РФ сразу после скандала с семьей Примадонны. Телеведущей приписывают романтические отношения с Максимом Галкиным.

Юлия Барановская уехала из РФ после скандала с семьей Примадонны


Практически на всех фото Юлия Барановская позирует в одиночестве. Она призналась, что влюбилась в эту страну. Ведущая путешествует по итальянским городкам и наслаждается местными красотами. Подписчики оставляют в микроблоге восторженные комментарии не только по поводу достопримечательностей Италии, но и о внешнем виде звезды. Но нашлись и те фолловеры, которые добавили «ложку дегтя». Один из хейтеров поинтересовался, не поехала ли Барановская к Галкину. Но телеведущая, которая утверждает, что с юмористом ее связывают только рабочие отношения, оставила эту колкость без внимания.

Недавно в Сети появились слухи о том, что Максим Галкин изменяет Алле Пугачевой. Сведения о романе знаменитостей распространились после публикации Дмитрием Нагиевым видео. На записи запечатлено, как Юлия сидит на плечах у юмориста, а вокруг находится множество других знаменитостей. Максим Галкин отказался комментировать эти сплетни, а Барановская заявила, что «это ложь».



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:03

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