Юлия Барановская уехала из РФ после скандала с семьей Примадонны

Практически на всех фото Юлия Барановская позирует в одиночестве. Она призналась, что влюбилась в эту страну. Ведущая путешествует по итальянским городкам и наслаждается местными красотами. Подписчики оставляют в микроблоге восторженные комментарии не только по поводу достопримечательностей Италии, но и о внешнем виде звезды. Но нашлись и те фолловеры, которые добавили «ложку дегтя». Один из хейтеров поинтересовался, не поехала ли Барановская к Галкину. Но телеведущая, которая утверждает, что с юмористом ее связывают только рабочие отношения, оставила эту колкость без внимания.Недавно в Сети появились слухи о том, что Максим Галкин изменяет Алле Пугачевой. Сведения о романе знаменитостей распространились после публикации Дмитрием Нагиевым видео. На записи запечатлено, как Юлия сидит на плечах у юмориста, а вокруг находится множество других знаменитостей. Максим Галкин отказался комментировать эти сплетни, а Барановская заявила, что «это ложь».