Олег Газманов признался в любви к русскому мату

Газманов рассказал журналистам о своём сценическом образе, который не сопоставим с матерными ругательствами. Хотя обсценную лексику певец ценит, он считает, что ею нужно ругаться, а вовсе не разговаривать. Так, в период взросления школьники общаются с помощью мата, что снижает его силу. Если в устах мужчин такие колкости звучат дерзко, то слышать подобное от детей или женщин Газманову мерзко.Певец напомнил, что три года был на флоте, где его научили таким выражениям, от которых у Шнура "свернулись бы в трубочку уши". Артист отметил, что ему не близок "хайп", который поднимает лидер "Ленинграда" своими матерными песнями.Сам же Газманов празднует 50-летний юбилей на большой сцене. После того, как исполнитель получил широкую известность в России, его имя стало ассоциироваться с властью. В частности, Газманов пел с лидерами "Единой России" и стал автором неофициального гимна партии.Хотя некоторые критикуют знаменитость, есть множество фанатов, которые следят за творчеством и личной жизнью 67-летнего певца. По снимкам в Instagram поклонники не могут поверить в столь солидный возраст народного любимца.