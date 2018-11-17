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Олег Газманов признался в любви к русскому мату

Олег Газманов признался в любви к русскому мату, который бережёт и уважает. Во время работы моряком артист научился таким выражениям, которых не знает даже Сергей Шнуров.
Олег Газманов признался в любви к русскому мату

Газманов рассказал журналистам о своём сценическом образе, который не сопоставим с матерными ругательствами. Хотя обсценную лексику певец ценит, он считает, что ею нужно ругаться, а вовсе не разговаривать. Так, в период взросления школьники общаются с помощью мата, что снижает его силу. Если в устах мужчин такие колкости звучат дерзко, то слышать подобное от детей или женщин Газманову мерзко.

Певец напомнил, что три года был на флоте, где его научили таким выражениям, от которых у Шнура "свернулись бы в трубочку уши". Артист отметил, что ему не близок "хайп", который поднимает лидер "Ленинграда" своими матерными песнями.

Сам же Газманов празднует 50-летний юбилей на большой сцене. После того, как исполнитель получил широкую известность в России, его имя стало ассоциироваться с властью. В частности, Газманов пел с лидерами "Единой России" и стал автором неофициального гимна партии.

Хотя некоторые критикуют знаменитость, есть множество фанатов, которые следят за творчеством и личной жизнью 67-летнего певца. По снимкам в Instagram поклонники не могут поверить в столь солидный возраст народного любимца.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:31

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