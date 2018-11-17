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В Пекине в столетнем возрасте скончался разработчик первой атомной и водородной бомбы

Известный китайский физик-ядерщик Чэн Кайцзя, являющийся разработчиком первой атомной, а также водородной бомбы в КНР, скончался 17 ноября в столетнем возрасте. Учёный ушёл из жизни в Пекине после тяжёлой затяжной болезни.

В Пекине в столетнем возрасте скончался разработчик первой атомной и водородной бомбы


Физик с 1960 года работал над ядерной программой. Вследствие этого его настоящие имя, а также фамилия были свыше 20 лет засекречены. В то время китайские специалисты должны были самостоятельно в кратчайшие сроки разработать, а также испытать атомную бомбу. Кайцзя первым в Китае рассчитал давление и температуру в эпицентре ядерного взрыва, не прибегая к помощи вычислительной техники. Им была создана теория и пояснена работа подземного и атмосферного ядерного взрыва. Китай через 4 года испытал атомную бомбу, основой которой стал уран-235. Её мощность составила 22 килотонны. В 1967 году Китай провел испытания водородной бомбы на 3,36 мегатонны.

Физик-ядерщик в течение более 20 лет работал в отдаленных, а также слаборазвитых районах западного Китая. В 1984 году он был переведён в пекинский Комитет оборонной науки. Чэн Кайцзя в 1999 году стал лауреатом высшей награды КНР за свои научно-технические разработки. В прошлом году физик был удостоен высшей военной награды Китая. Речь идёт об ордене «Первого августа».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:43

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