Спутник «Черный рыцарь» наблюдал за полетом ракеты Falcon 9





Ракету Falcon 9 запустили во Флориде 15 ноября. Этот объект выступал как спутник связи для Катара. Камера, установленная на борту Falcon 9, зафиксировала странный объект, напоминающий по форме скалу. Выяснилось, что спутник «Черный рыцарь» прошел в непосредственной близости к ракете.Блейк Казнс, который разместил космическое видео в Сети, написал, что пользователи будут удивлены тем, что удалось снять. Поклонники НЛО отметили, что они много раз видели, как запускают ракету Falcon 9. Но впервые было показано, как космический аппарат спустился на Землю, а за ним при этом наблюдал спутник.Сторонники теории заговора убеждены, что «Черный рыцарь существует на самом деле. Они описывают его как космическое устройство внеземного происхождения, которое вращается вокруг нашей планеты. При этом, сотрудники NASA скрывают его существования от жителей Земли. Около 10 тысяч пользователей написали, что после увиденного на видео они хотят побольше узнать об этом спутнике. Но нашлись и те комментаторы, которые убеждены, что на кадрах просто космический мусор.