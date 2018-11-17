Алиса Вокс ответила недовольным работой с ней людям в Instagram

По словам певицы, о ней говорят плохо либо те, кто ее ни разу даже не видел, либо те, с кем она по каким- то причинам закончила работать. К примеру, визажист Евгения Сомова призналась Алисе Вокс, что она боялась ее красить, так как ей сказали, что она злая и капризная. Оказалось, так ее описала визажист, которая когда-то «размалевала» певицу. В результате, пришёл стилист съемки и забраковал её работу. Он заставил девушку переделывать все с начала, а виноватой оказалась Алиса. По словам звезды, пару недель назад, она случайно узнала, что звукорежиссёр, от которого ушла артистка, рассказывает, что с ней невыносимо работать. Исполнительница песен подчеркнула, что она очень требовательна, при этом никогда не ставит нереальных задач.Поклонники поддержали свою любимицу, заявив, что она очень талантливая певица. Некоторые подчеркнули, что Алиса Вокс с каждым днем хорошеет.