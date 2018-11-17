АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Алиса Вокс ответила недовольным работой с ней людям в Instagram

Алиса Вокс, являющаяся экс-участницей группы «Ленинград», начала строить сольную карьеру. Певица в своем Instagram-аккаунте решила ответить людям, которые остались недовольны совместной работой.

Алиса Вокс ответила недовольным работой с ней людям в Instagram


По словам певицы, о ней говорят плохо либо те, кто ее ни разу даже не видел, либо те, с кем она по каким- то причинам закончила работать. К примеру, визажист Евгения Сомова призналась Алисе Вокс, что она боялась ее красить, так как ей сказали, что она злая и капризная. Оказалось, так ее описала визажист, которая когда-то «размалевала» певицу. В результате, пришёл стилист съемки и забраковал её работу. Он заставил девушку переделывать все с начала, а виноватой оказалась Алиса. По словам звезды, пару недель назад, она случайно узнала, что звукорежиссёр, от которого ушла артистка, рассказывает, что с ней невыносимо работать. Исполнительница песен подчеркнула, что она очень требовательна, при этом никогда не ставит нереальных задач.

Поклонники поддержали свою любимицу, заявив, что она очень талантливая певица. Некоторые подчеркнули, что Алиса Вокс с каждым днем хорошеет.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Microsoft разработает бюджетный Xbox One S без
Петросян поблагодарил фанатов за поздравления с
Сторонники плоской Земли назвали трансляции с МКС
Екатерина Рождественская рассказала, как
Мать Ольги Бузовой из-за Дмитрия Тарасова теперь
Алиса Вокс ответила недовольным работой с ней
Том Харди получил орден рыцаря-командора из рук
В Сети появились изображения нового смартфона
На картине XV века конспирологи нашли
Перезапуск сериала "Альф" остановлен из-за
Маленький сын Ксении Собчак уже знает английский
Темы для фирменных смартфонов Samsung станут
В России суд заблокировал сайт Sci-Hub
Певец Эмин Агаларов пошутил, что носит парик
Медики: Реабилитация после сотрясения мозга у
В России начались продажи специальной версии
В США врачи по ошибке вырезали пациентке обе почки
Анита Цой после операции вынуждена воздерживаться
Фантастические твари «взорвали» прокат в России и
В Санкт-Петербурге из больницы украли
Фотограф Аркен Аван после работы с Егором Кридом
Наташа Королева дала советы матерям подростков в
Эксперт Михаил Ремизов считает владение русским
В Якутии на льдине унесло в море восемь оленеводов
Евгения Тарасова после столкновения с партнером
В Сети появились координаты места ядерного взрыва
В Сети опубликовали «самую плохую книгу
Китайский мастер кунг-фу установил рекорд по
Виктор Логинов изменил имидж и превратился в
Привычка навёрстывать сон в выходные может
Просмотреть все новости