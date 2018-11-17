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В Сети опубликовали «самую плохую книгу алфавита», которая нравится детям и взрослым

В Сети авторы опубликовали «самую плохую книгу алфавита» «P Is for Pterodactyl» («П - это Птеродактиль»). Учебник кардинально отличается от стандартной азбуки непривычными рисунками и уникальными словами и очень нравится как детям, так и взрослым.

В Сети опубликовали «самую плохую книгу алфавита», которая нравится детям и взрослым


Отмечается, что авторами книги стали не педагоги или филологи, а рэпер Радж Халдар и программист Крис Карпентер. Они рассказали, что никогда до этого не писали книг. Халдар и Карпентер решили создать учебник после того, как играли вместе с друзьями и ребенком в специальные карточки, которые помогают детям выучить слова. Их удивило, что к букве «Q» было предложено слово Quinoa (Лебеда). Маленький ребенок никак не мог понять, что оно значит. Нестандартное для детских книг слово вдохновило их на создание своего уникального учебника.

В Сети опубликовали «самую плохую книгу алфавита», которая нравится детям и взрослым
В Сети опубликовали «самую плохую книгу алфавита», которая нравится детям и взрослым
В Сети опубликовали «самую плохую книгу алфавита», которая нравится детям и взрослым
В Сети опубликовали «самую плохую книгу алфавита», которая нравится детям и взрослым


В течение нескольких месяцев они отбирали понравившиеся слова, а в конце поняли, что перед ними целая вселенная с гномами, царями и троллями. В общей сложности над созданием книги ее авторы трудились около трех лет. Халдар и Карпентер рассказывают, что понятия не имели в начале, сколько времени потребуется на создание учебника с несколькими сотнями слов. Год они не могли найти издателя и столько же времени потратил художник, чтобы создать иллюстрации.

Программист и рэпер отмечают, что не могли представить, что художник изобразит французского леопарда и маленькую ведьму, сидящих в ужасном викторианском доме, которые играют на спиритической доске. Авторы книги уверены, что дети такие же умные как и взрослые, просто им не хватает словарного запаса, чтобы демонстрировать это. Они заявили, что при помощи «P Is for Pterodactyl» хотели показать детям разнообразие мира. Стоимость книги на Amazon составляет 12,62 доллара.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:28

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