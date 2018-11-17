В Сети опубликовали «самую плохую книгу алфавита», которая нравится детям и взрослым













Отмечается, что авторами книги стали не педагоги или филологи, а рэпер Радж Халдар и программист Крис Карпентер. Они рассказали, что никогда до этого не писали книг. Халдар и Карпентер решили создать учебник после того, как играли вместе с друзьями и ребенком в специальные карточки, которые помогают детям выучить слова. Их удивило, что к букве «Q» было предложено слово Quinoa (Лебеда). Маленький ребенок никак не мог понять, что оно значит. Нестандартное для детских книг слово вдохновило их на создание своего уникального учебника.В течение нескольких месяцев они отбирали понравившиеся слова, а в конце поняли, что перед ними целая вселенная с гномами, царями и троллями. В общей сложности над созданием книги ее авторы трудились около трех лет. Халдар и Карпентер рассказывают, что понятия не имели в начале, сколько времени потребуется на создание учебника с несколькими сотнями слов. Год они не могли найти издателя и столько же времени потратил художник, чтобы создать иллюстрации.Программист и рэпер отмечают, что не могли представить, что художник изобразит французского леопарда и маленькую ведьму, сидящих в ужасном викторианском доме, которые играют на спиритической доске. Авторы книги уверены, что дети такие же умные как и взрослые, просто им не хватает словарного запаса, чтобы демонстрировать это. Они заявили, что при помощи «P Is for Pterodactyl» хотели показать детям разнообразие мира. Стоимость книги на Amazon составляет 12,62 доллара.