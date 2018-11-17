Китайский мастер кунг-фу установил рекорд по разбиванию кирпичей руками
Ван-Хуа, являющийся китайским мастером кунг-фу, решил продемонстрировать невероятные способности человека. Он установил рекорд по разбиванию кирпичей руками.
На территории провинции Гуйчжоу в городе Бицзе мастер кунг-фу из Китая сумел за 37 секунд разбить сто кирпичей. В данном случае он побил в два раза прошлогоднее свое достижение.
Стоит отметить, что Ван Хуа считают одним из перспективных и лучших мастеров восточных единоборств Китая. Как видно, он не стоит на месте. Китаец совершенствует свое мастерство и выносливость
На территории провинции Гуйчжоу в городе Бицзе мастер кунг-фу из Китая сумел за 37 секунд разбить сто кирпичей. В данном случае он побил в два раза прошлогоднее свое достижение.
Стоит отметить, что Ван Хуа считают одним из перспективных и лучших мастеров восточных единоборств Китая. Как видно, он не стоит на месте. Китаец совершенствует свое мастерство и выносливость
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:16