Супруга Константина Хабенского опубликовала в Instagram первые фото дочери Александры

Константин Хабенский недавно напомнил своим поклонникам, что у него нет личной страницы в Instagram. Дело в том, что периодически появляются «фейковые» микроблоги, которые выдают себя за известного актера. По словам артиста, все сведения о нем и его творческой деятельности можно узнать в аккаунте его супруги – Ольги Литвиновой. Также жена публикует сведения и о благотворительном фонде Хабенского.После этого заявления поклонники актера начали активно подписываться на микроблог Ольги Литвиновой. Оказалось, что на ее странице можно увидеть некоторые подробности из личной жизни семьи. Например, супруга Константина Хабенского впервые показала фолловерам двухлетнюю дочь. В ее аккаунте можно увидеть два снимка маленькой Александры. Она не показывала поклонникам свою наследницу с момента ее рождения.Ольга Литвинова предупредила доверчивых поклонников, которые подписываются на «фейковые» страницы ее мужа. Она отметила, что в подобных микроблогах они могут встретить только выдуманную информацию о Константине Хабенском. За достоверными сведениями об актере фанаты могут обращаться на ее страницу в соцсети.В СМИ этой осенью появились сведения, что Литвинова и Хабенский ждут второго ребенка. Но супруги не подтвердили эту информацию, и никак ее не прокомментировали.