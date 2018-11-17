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ФСБ получит новую фантастическую машину

Спецназ ФСБ получит новую фантастическую машину «Фалькатус». Автомобиль отличается не только необычными техническими характеристиками, но и внешним видом. Из-за этого может сложиться впечатление, что он сошел с экранов фантастических фильмов.

ФСБ получит новую фантастическую машину


Первая информация о разработке нового бронеавтомобиля для спецподразделений российских силовых ведомств появилась весной 2012 года. Тогда в Сети появились снимки машины, сделанные на испытательном полигоне в Димитрове. Футуристический внешний вид автомобиля сразу же привлек к себе внимание как экспертов, так и рядовых пользователей интернета. Впервые броневик в деле был испробован 13-14 апреля 2016 года во время спецоперации в Дагестане.

«Фалькатус» разрабатывается на заводах «Зил» и фирме «Форт Технология». Производители не раскрывают технических характеристик модели. На данный момент известно, что автомобиль построен на колесной базе «КАМАЗ» с полным приводом. Именно на такой платформе машины принимают участие в ралли по труднопроходимой местности. Кроме того, автомобиль имеет пуленепробиваемые колеса. Модель может развивать скорость до 200 километров в час. Салон «Фалькатуса» выполнен таким образом, чтобы у экипажа была возможность вести круговой обзор и стрелять, не выходя из бронеавтомобиля, через бойницы в дверях.



 
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Авто / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:40

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