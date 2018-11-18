Эксперты назвали 10 известных детей звездных родителей





9 февраля в религиозной семье режиссера Джона Фэрроу и актрисы Морин О’Салливан родилась дочь Мария де Лурдес Вильерс. Для работы в кино восходящая звезда взяла псевдоним Миа. Слава пришла к ней после роли в картине «Ребенок Розмари». Три ее сестры тоже пошли по стопам знаменитых родителей.Звезда родилась в семье светской львицы Френсис Форд Брокоу и актера Генри Фонды 21 декабря 1937 года. Сначала Фонда решила попробовать себя в работе модели, но позже поняла, что тяготеет к кино. Режиссеры не сразу распознали ее талант, но упорный труд помог ей стать знаменитой.Бриджит, как и ее тетя Джейн Фонда, родилась в семье потомственных актеров. Несмотря на развод родителей и сложные отношения с отцом Питером Фондой, она стала сниматься в кино, начав с карьеры в ленте «Беспечный ездок». Добиться популярности на первых порах юной актрисе помог известный на тот момент папа.Лиза Мария – единственная дочь популярного на весь мир певца Элвиса Пресли. Из-за проблем с наркотиками девушку часто исключали из образовательных учреждений. Церковь помогла ей справиться с проблемой. Ее карьера началась после знакомства с актрисой Линдой Томпсон, крутившей роман с Пресли. Лиза Мария выпустила первый альбом в 2003 году.Внучка Элвиса Пресли, появившаяся на свет от певца Дэнни Кио и Лизы Марии Пресли, пошла по стопам родственников, став моделью и актрисой.Росселлини – дочь режиссера Роберто Росселлини и актрисы Ингрид Бергман. Помимо работы в кино, актриса работала моделью, рекламировала известные бренды, писала книги и мемуары, защищала дикую природу, стала автором нескольких мини-сериалов, участвовала в обучение собак-поводырей.Дочь Изабеллы Росселини с детства участвовала в фотосъемках и показах. Модель представляла известные на весь мир компании, а потом открыла ресторан и посвятила себя написанию статей о здоровой пище.Появилась на свет в семье актрисы Блайт Даннер и кинорежиссера Брюса Пэлтроу. Росла в Калифорнии, изучала искусство, но в конечном счете посвятила себя миру кино и моды. Ее дебютным фильмом стал «Крик».Секс-символ 50-х Джейн Мэнсфилд трагически погибла в аварии. Вместе с ней в машине находились трое детей, но, к счастью, они отделались ссадинами. Уже в три года Мариска, росшая без матери, мечтала стать актрисой. За свою карьеру она добилась признания и была удостоена почетных наград, например, «Эмми» и «Золотой глобус».Дочь актрисы Лизы Боне и музыканта Ленни Кравица, как и ее родители, росла одаренным ребенком. Зои Кравиц всегда знала, что продолжит семейную традицию и станет известной. В 2007 году актриса дебютировала в картине «Вкус жизни».Звезда не только стала выдающейся актрисой, ей довелось сниматься в клипах, участвовать в предвыборной кампании Барака Обамы, петь на публике.