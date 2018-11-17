Huawei намерен обогнать Samsung по продажам смартфонов к 2020 году





По данным экспертов IT-индустрии, по итогам второго квартала текущего года Huawei по продажам обошла Apple и заняла второе место на рынке. Сотрудники аналитической компании Canalys отмечают, что Huawei за отчетный период продала 54 млн смартфонов. Данный результат на 41% превышает прошлогодний.Отметим, что реализация Huawei в прошлом году составила 151,3 млн устройств. Лидером оказался Samsung с показателем 317,3 млн девайсов, а третье место занял Apple с объемом реализации 215,8 млн единиц.По словам экспертов, популярность китайской компании у покупателей связана с широким ассортиментом товаров.