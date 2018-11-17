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Названы рекомендации диетологов против "пивного" живота

Названы пять действенных рекомендаций диетологов против "пивного" живота. Здоровый рацион и физические упражнения поспособствуют поддержанию организма в тонусе.
Названы рекомендации диетологов против "пивного" живота

Не все диетологи считают, что единственный способ сбросить вес - это голодание и часы тренировок в спортзале. Чтобы избавиться от жировых отложений в области живота, стоит присмотреться к своему ежедневному рациону. По возможности эксперты советуют уменьшить или вовсе исключить потребление сахара. Из-за его избытка в теле нарушается обмен веществ, а печень страдает от постоянной переработки глюкозы в жир.

Чёрный чай или кофе диетологи рекомендуют заменить на зелёный. Напиток дарит телу тонус, богат антиоксидантами, сжигает калории и поддерживает метаболизм. Кофеин в составе зелёного чая бодрит, однако чрезмерное его потребление может навредить.

Очень хороша в похудении протеиновая диета с большим количеством белка. Такой рацион уменьшает потребляемые ежедневно калории минимум на 440 единиц, помогает обмену веществ и снижает аппетит.

Помимо белка, организму необходима и клетчатка, насыщающая человека на длительное время. Вязкие и растворимые волокна способствуют потере массы тела. Закрепить диету стоит физическими упражнениями, как плавание, бег или ходьба.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:26

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