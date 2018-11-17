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Астрономы: Речные каньоны на Марсе возникли из-за "великих потопов"

Астрономы считают, что речные каньоны, наблюдаемые на Марсе, возникли вследствие "великих потопов". Их спровоцировали обрушения стенок озёр в кратерах.
Астрономы: Речные каньоны на Марсе возникли из-за "великих потопов"

Современные учёные могут наблюдать на поверхности Красной планеты первозданные каньоны возрастом 3,7 млрд лет, выточенные гигантскими водными потоками. Такие же ландшафты есть на экваторе и полярных широтах в виде кратеров Йезеро, Исток и Лио, образовавшихся сотни либо десятки млн лет назад. Астрономы заинтересованы, как жидкая вода на Марсе могла течь настолько долго, чтобы появились столь огромные речные русла.

Калеб Фассетт из NASA считает, что всему виной "великие потопы". За считанные дни на каменистую землю обрушивались потоки такой силы, что создавали глубокие сети каналов. Теорию подтверждают фотографии кратера Йезеро, с помощью которых учёные создали трёхмерную модель.

Как поясняет Фассетт, размер каналов можно сопоставить с объёмом прошедшей через них воды. Таким образом, ближе к кратерным стенкам каньоны расширяются. На примере Йезеро данный механизм ясно прослеживается и мало зависит от местной топографии.

"Потопное" происхождение речных каналов подтверждает существование на планете больших водоёмов. При этом следует выяснить, как долго они могли пробыть на Марсе.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:54

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