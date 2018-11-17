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В Челябинской области появилась первая в мире кормушка для йети

В пресс-службе центра развития туризма по Челябинской области сообщается, что в Нязепетровском районе возле реки Куказар была установлена кормушка для йети. Её придумали работники районного ДК, чтобы привлечь к своему городу внимание туристов.

В Челябинской области появилась первая в мире кормушка для йети

Данная конструкция похожа на обычную кормушку для животных, которые устанавливают в заповедниках и заказниках. Отмечается, что это единственная конструкция для йети во всем мире. Арт-объект расположен у реки, где в летнее время много отдыхающих. Они, делая фото возле кормушки, могут прославить это место.

Авторы конструкции отметили, что в кормушке стоит оставлять для снежного человека гостинец: овощи, фрукты, семечки. По их словам, даже если йети нет, «подарки» могут съесть лесные обитатели.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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