В Челябинской области появилась первая в мире кормушка для йети
В пресс-службе центра развития туризма по Челябинской области сообщается, что в Нязепетровском районе возле реки Куказар была установлена кормушка для йети. Её придумали работники районного ДК, чтобы привлечь к своему городу внимание туристов.
Данная конструкция похожа на обычную кормушку для животных, которые устанавливают в заповедниках и заказниках. Отмечается, что это единственная конструкция для йети во всем мире. Арт-объект расположен у реки, где в летнее время много отдыхающих. Они, делая фото возле кормушки, могут прославить это место.
Авторы конструкции отметили, что в кормушке стоит оставлять для снежного человека гостинец: овощи, фрукты, семечки. По их словам, даже если йети нет, «подарки» могут съесть лесные обитатели.
Данная конструкция похожа на обычную кормушку для животных, которые устанавливают в заповедниках и заказниках. Отмечается, что это единственная конструкция для йети во всем мире. Арт-объект расположен у реки, где в летнее время много отдыхающих. Они, делая фото возле кормушки, могут прославить это место.
Авторы конструкции отметили, что в кормушке стоит оставлять для снежного человека гостинец: овощи, фрукты, семечки. По их словам, даже если йети нет, «подарки» могут съесть лесные обитатели.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00