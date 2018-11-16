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Актера из «Физрука» Юрия Катаева порезали ножом

Российский актер Юрий Катаев, известный широкой публике по работе в сериале «Физрук», получил открытую ножевую рану плеча и попал в больницу. По сообщению телеканала «360», подавать заявление в полицию 34-летний мужчина отказался.

Актера из «Физрука» Юрия Катаева порезали ножом

Ранение было получено Юрием Катаевым в результате инцидента, который имел место в квартире актера на северо-востоке Москвы. О подробностях происшествия не сообщается, известно лишь, что помощь пострадавшему оказывают медики института имени Склифософского.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:47

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