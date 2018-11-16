Елена Летучая и Надежда Сысоева пытались открыть бутылку вина с помощью электродрели

Елена Летучая сегодня у себя в "Летучем надзоре" устроила дегустацию вин. В гости к ведущей, чтобы составить ей компанию, пришла Надежда Сысоева, хотя получив приглашение, звезда Comedy Woman призналась, она вообще не употребляет спиртное и не разбирается в нём, но с удовольствием поучаствует в новом для себя проекте. Пока неизвестно, чем всё закончилось, но телеведущая опубликовала небольшой видеоролик, в котором знаменитости пытаются открыть бутылку вина с помощью электродрели. В нём Сысоева сверлила пробку, а Летучая держала бутылку. При этом на фоне их действий играла композиция Satisfaction от Benny Benassi, что придало действу особый смысл.Фанатов повеселила публикация. Многие тут же начали предлагать двум участницам шоу различные способы, которыми можно открыть бутылку вина, из-за чего среди них возник спор, так как все методы оказались сомнительными, представляя опасность для здоровья. Видео стало очень быстро набирать популярность и одобрительные лайки.