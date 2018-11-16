Ученые назвали худший год в истории человечества
Сотрудники Гарвардского университета (США) провели анализ образцов, взятых из ледяных керн Гренландии и Антарктики, и выяснили, что 536 г.н.э. был худшим для жителей Северного полушария Земли, а также планеты в целом. Причиной стали множественные извержения вулканов.
Во льдах специалисты нашли следы вулканического пепла и другого рода выбросов. Находка соответствует году правления византийского императора Юстиниана I. В один из годов его правления начались массовые извержения вулканов, которые привели к резкому упадку температуры. Солнце перестало отдавать свое тепло и было не ярче спутника Земли. Низкая температура держалась несколько веков. В ходе исследования были обнаружены следы действия еще одного крупного вулкана, датированного 540 г.н.э.
По мнению ученых, оба извержения могли спровоцировать эпидемию чумы, стремительные изменения погоды, пересыхание почвы и, как следствие, массовый голод. Нехватка еды и питья привело к войнам и падению мезоамериканской цивилизации.
Во льдах специалисты нашли следы вулканического пепла и другого рода выбросов. Находка соответствует году правления византийского императора Юстиниана I. В один из годов его правления начались массовые извержения вулканов, которые привели к резкому упадку температуры. Солнце перестало отдавать свое тепло и было не ярче спутника Земли. Низкая температура держалась несколько веков. В ходе исследования были обнаружены следы действия еще одного крупного вулкана, датированного 540 г.н.э.
По мнению ученых, оба извержения могли спровоцировать эпидемию чумы, стремительные изменения погоды, пересыхание почвы и, как следствие, массовый голод. Нехватка еды и питья привело к войнам и падению мезоамериканской цивилизации.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00