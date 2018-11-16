АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров
EUR 75.54 USD 66.62
Курс валют на 16.11.2018

Ученые назвали худший год в истории человечества

Сотрудники Гарвардского университета (США) провели анализ образцов, взятых из ледяных керн Гренландии и Антарктики, и выяснили, что 536 г.н.э. был худшим для жителей Северного полушария Земли, а также планеты в целом. Причиной стали множественные извержения вулканов.

Ученые назвали худший год в истории человечества

Во льдах специалисты нашли следы вулканического пепла и другого рода выбросов. Находка соответствует году правления византийского императора Юстиниана I. В один из годов его правления начались массовые извержения вулканов, которые привели к резкому упадку температуры. Солнце перестало отдавать свое тепло и было не ярче спутника Земли. Низкая температура держалась несколько веков. В ходе исследования были обнаружены следы действия еще одного крупного вулкана, датированного 540 г.н.э.

По мнению ученых, оба извержения могли спровоцировать эпидемию чумы, стремительные изменения погоды, пересыхание почвы и, как следствие, массовый голод. Нехватка еды и питья привело к войнам и падению мезоамериканской цивилизации.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Главные новости
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стефания Маликова появилась в обрезанных джинсах
В Японии обнаружили утерянный мультфильм про
Компания Audi представила удлинённый седан A6L
Ученые назвали худший год в истории человечества
Джим Керри в Twitter зашифровал непристойное
В Сети на продажу выставлен уникальный автомобиль
Врио главы Липецкой области заявил студентам: Это
DARPA разрабатывает аэростаты, способные
Bloomberg: Volkswagen до 2023 года потратит 44
В России стартовали продажи игровых мониторов
Актера из «Физрука» Юрия Катаева порезали ножом
Екатерина Стриженова не узнала изменившуюся дочь
Зависший над Гаагой НЛО в форме сигары был
Елена Летучая и Надежда Сысоева пытались открыть
Экс-депутат Госдумы РФ Маевский арестован по делу
Мобильное приложение Ricult увеличило урожайность
Режиссер Богомолов назвал употребление мата
Сергей Жуков рассказал о 17-летней дочери от
В Сети появились новые подробности о версии Mazda
Под Махачкалой Ford Transit насмерть сбил
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты
Яна Рудковская закрыла показ собственной
На Владимира Винокура подали в суд за неуплату
Китайская фирма Elephone представила смартфон с
Белорусская авиакомпания «Белавиа» ищет
Дакота и Соколовский в один день выпустили новые
Раймонд Паулс рассказал о выезде его семьи из
Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина родила
Ольга Рапунцель очередной раз заявила о своем
Блондинка Ольга, прославившаяся роликом об
Просмотреть все новости