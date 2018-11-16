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Владимир Путин поздравил сотрудников Института социологии РАН с 50-летием

На сайте Кремля опубликована телеграмма, в которой президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН с юбилеем. В текущем году учреждение празднует 50-летие.

Владимир Путин поздравил сотрудников Института социологии РАН с 50-летием

В телеграмме Владимир Путин указал на особый вклад института в совершенствование и обогащение гуманитарных знаний. Учреждение за годы своей работы вовлек в «орбиту своей деятельности» известных ученых, специалистов и стало инициатором появления перспективных дисциплин, творческих лабораторий и авторитетных школ.

Также в послании отмечается активное участие сотрудников Института Социологии в экспертном сопровождении важных государственных, правительственных, международных программ и проектов. Кроме того, в институте проводится большая работа по исследованию социальной структуры России, ее межнациональных и этнорелигиозных отношений, формирования и утверждения российской идентичности. Все это дает возможность обществу давать эффективные ответы на новые цивилизационные вызовы.

Институт социологии РАН является ведущим в стране социологическим учреждением. Он был основан в 1958 году. В 2005 году его реорганизовали при объединении с Институтом сравнительной политологии и Институтом комплексных социальных исследований РАН.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:42

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