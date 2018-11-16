NASA покажет посадку аппарата InSight на Марс





Сотрудники JPL (Лаборатории Реактивного Движения) будут проводить трансляцию двумя потоками: первым, который будет передавать Центр по управлению полетами, и вторым, с сопровождением комментариями экспертов. Качественную картинку полета обеспечат два миниатюрных корабля Mars Cube One (MarCO). Понаблюдать за полетом модуля можно будет 26 ноября.Напомним, что сотрудники NASA недавно получили с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter фотографии марсохода Оппортьюнити (Opportunity), который «замолчал» на поверхности Красной планеты в результате ухудшения погодных условий.