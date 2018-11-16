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NASA покажет посадку аппарата InSight на Марс

Американское ведомство NASA в режиме online планирует показать посадку аппарата InSight на поверхность Марса. Весь процесс будут комментировать представители агентства.

NASA покажет посадку аппарата InSight на Марс

Сотрудники JPL (Лаборатории Реактивного Движения) будут проводить трансляцию двумя потоками: первым, который будет передавать Центр по управлению полетами, и вторым, с сопровождением комментариями экспертов. Качественную картинку полета обеспечат два миниатюрных корабля Mars Cube One (MarCO). Понаблюдать за полетом модуля можно будет 26 ноября.

Напомним, что сотрудники NASA недавно получили с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter фотографии марсохода Оппортьюнити (Opportunity), который «замолчал» на поверхности Красной планеты в результате ухудшения погодных условий.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:12

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