NASA покажет посадку аппарата InSight на Марс
Американское ведомство NASA в режиме online планирует показать посадку аппарата InSight на поверхность Марса. Весь процесс будут комментировать представители агентства.
Сотрудники JPL (Лаборатории Реактивного Движения) будут проводить трансляцию двумя потоками: первым, который будет передавать Центр по управлению полетами, и вторым, с сопровождением комментариями экспертов. Качественную картинку полета обеспечат два миниатюрных корабля Mars Cube One (MarCO). Понаблюдать за полетом модуля можно будет 26 ноября.
Напомним, что сотрудники NASA недавно получили с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter фотографии марсохода Оппортьюнити (Opportunity), который «замолчал» на поверхности Красной планеты в результате ухудшения погодных условий.
Сотрудники JPL (Лаборатории Реактивного Движения) будут проводить трансляцию двумя потоками: первым, который будет передавать Центр по управлению полетами, и вторым, с сопровождением комментариями экспертов. Качественную картинку полета обеспечат два миниатюрных корабля Mars Cube One (MarCO). Понаблюдать за полетом модуля можно будет 26 ноября.
Напомним, что сотрудники NASA недавно получили с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter фотографии марсохода Оппортьюнити (Opportunity), который «замолчал» на поверхности Красной планеты в результате ухудшения погодных условий.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:12